Porfi Fisac: «No podemos pensar que somos superiores porque vamos primeros»

A pesar de ocupar la primera plaza de la LEB, el discurso de Porfirio Fisac y por ende del Gipuzkoa Basket no cambia. Ni a pocas horas de visitar la cancha del Palencia, equipo que transita a un triunfo del cuadro donostiarra. «Nuestra vida es vivir al cien por cien, Tenemos que vivir la vida a la máxima velocidad, no podemos hacerlo de otra manera. Vivir con riesgos, lo sé. Pero llevamos tiempo jugando al cien por cien», explicaba el técnico segoviano haciendo hincapié en que su equipo se emplea al máximo nivel de sus posibilidades para estar en lo más alto de la tabla.

El choque puede empatar a ambos conjuntos -dejaría a uno por encima del otro dependiendo del basket average-, aunque si los donostiarras consiguen el triunfo, alejarían a tres encuentros de diferencia a los castellanos. Esto no cambia el libreto ni el mensaje de Fisac: «Somos grandes en trabajo y en unión, ya lo he dicho más de una vez. Pero en talento, no. El grupo no debe pensar que es superior porque somos primeros, podemos y debemos pensar que la fuerza de todo hace que una liga tan atractiva como la LEB, el trabajo se debe valorar, algo que en la ACB no ocurre».

El choque ante el Quesos Cerrato Palencia será especial para el entrenador segoviano, puesto que fue su último equipo antes de que firmara la temporada pasada por el GBC para intentar salvarlo del descenso de la ACB. Una vez más, Fiasc fue sincero. «Hay gente que me criticó por mi fichaje aquí. Lo único que puedo es pedirles perdón. Soy profesional y tuve mis razones para tomar esa decisión. Creo que dejé el equipo en buenas manos, con una gran entrenador como Sergio y ahí están los resultados del año pasado», indicó.

Por ello, el castellano conoce perfectamente a su rival del viernes: «Cuando cambian apenas tienen fisuras, ahí radica su grandeza». Y destacó al base Dani Rodríguez, al pasaitarra Urko Otegi y a su pareja de exteriores, Romá Bás y Marc Blanch. El técnico del GBC sabe que para ganar «debemos hacer un partido enorme. Al 110%. Que nuestros referentes tengan su día y que la gente de rotación esté también a un gran nivel. Sino será imposible».

Sobre el tema de refuerzos, Fisac desveló que Khalid Mutakkabir, quien se ha entrenado el último mes con el equipo guipuzcoano, no va a formar parte del equipo. «Esperaremos hasta el día 28», señaló en referencia a la fecha en la que acaba el plazo por fichar, aunque Jackson Capel tiene todo los boletos de extender su contrato hasta el final de la temporada.