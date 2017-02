«Ahora ya no hay sorpresas, el GBC es de los mejores de la Liga»

Partido grande para el Gipuzkoa Basket. Grande, no. Enorme. La victoria donostiarra haría que los de Fisac aventajasen en dos triunfos más el average al Palencia Basket, cuya cancha visita mañana. El triunfo de los castellanos significaría empatar con el GBC y si es por cinco o más puntos, les adelantarían. «Nos lo tomamos como un partido grande. Viene el líder, así que es un gran partido». Lo dice Sergio García (Donostia, 1983), entrenador del próximo rival del Gipuzkoa Basket.

Viene de perder de forma dolorosa, como él mismo cuenta, ante el TAU Castelló por 96-94. «Cogimos una renta de doce puntos y después llegamos hasta los diecisiete, pero en el último cuarto no encontramos el ritmo de anotación y los rivales se animaron. Gestionamos mal los últimos minutos, ellos metieron todo y vencieron».

Quieren sacarse la espina ante un rival directo. No escatima halagos a la escuadra guipuzcoana, a la que conoce a la perfección. «El GBC tiene, obviamente, uno de los mejores quintetos de la Liga. Lo dirige un gran entrenador y por algo está primero a estas alturas de temporada. Ahora ya no hay sorpresas, es uno de los mejores equipos de la Liga».

«¿Nos dan favoritos a nosotros? Porfi es un genio en este tipo de situaciones»



«El GBC puede tener problemas económicos, pero ha jugado nueve temporadas en la ACB»

El entrenador nacido en el barrio donostiarra de Altza recela de las palabras vertidas desde la entidad guipuzcoana sobre la condición de favorito del Palencia para terminar en primera posición al final de la Liga. García conoce perfectamente a Porfirio Fisac ya que fue su entrenador ayudante antes de que el segoviano regresara a Donostia en noviembre de 2016. «Porfi es un genio en este tipo de situaciones», apunta.

«Al final pueden tener problemas económicos, pero es un equipo que ha jugado nueve temporadas seguidas en la ACB y el recién descendido suele ser uno de los principales favoritos para recuperar la categoría. A lo mejor no tiene una plantilla súper larga, pero dispone de Úriz, Carlson, Slezas y Pino».

Emoción en el Gasca

Sobre el encuentro, García reconoce que deberán jugar a muy alto nivel para derrotar a Gipuzkoa Basket. «El GBC va primero y nuestra ilusión es poder cogerles. Además, perdimos en el Gasca por solo cuatro puntos y esperamos darle la vuelta».

El preparador del Quesos Cerrato Palencia no cree que el partido se parezca al choque del Gasca, que terminó con un 73-69 favorable a los donostiarras, ya que hay jugadores que no estuvieron en aquel choque como Samb en el bando palentino o Capel en las filas donostiarras. Eso sí, dirigir en el vetusto Gasca le trajo muchos recuerdos a García. «Fue muy especial porque me acordé de mi época de socio del Askatuak, en la época que jugaban Quino Salvo, Estaba y Mikel Cuadra. Nos sentábamos justo detrás de donde me tocó dirigir. Me vinieron muchos recuerdos y fue muy especial ver en la grada a gente del baloncesto guipuzcoano y a amigos».

Preguntado sobre las posibilidades de ascenso a la ACB, García es muy claro. «Lo veo complicado. No sé si habrá algún cambio con el canon, si lo eliminan o por lo menos lo reducen, pero el cambio entre una Liga y otra es abismal». Para el entrenador formado en Donostia la diferencia presupuestaria es determinante, lo que además conllevaría «crear una estructura de personal muy importante. Hay grandes diferencias y hace falta dinero, con lo que para los equipos de LEB va a ser muy difícil subir a la ACB».