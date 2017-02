Al GBC le viene bien el disfraz de cordero

No le está yendo mal al Gipuzkoa Basket el mensaje que está mandando desde el inicio de la temporada. Tampoco tiene pinta de que vaya a cambiar el disfraz de cordero, ni parece que vaya a variar su discurso aún estando en la primera posición de la tabla cuando solo quedan diez jornadas para finiquitar la liga regular. Y ojo, el que quede primero dentro de diez semanas ascenderá. Mejor dicho, se ganará la opción de jugar el año que viene en la ACB. Luego vendrán todas esas cosas tan clásicas del verano baloncestístico como cánones, acuerdos, 'solos no podemos', instituciones o fondos de ascensos y descensos.

Hasta el gran capitán lo reconoce. Prefiere tener los pies en el suelo. «Sí, somos un poco 'amarrategis'. Aunque da gusto verse el primero en la clasificación». El capitán del cuadro donostiarra tiene claro lo bien que se han hecho las cosas hasta el momento «derrotando a equipos muy fuertes en casa», sin embargo «ahora tenemos que jugar contra ellos en su cancha y ahí va a ser lo complicado y difícil».

El base navarro sabe que el próximo mes va a ser de extrema dificultad. Visitarán al Palencia y Breogán de Lugo y recibirán en el Gasca al Lleida y al Oviedo. «Si queremos estar arriba, tenemos que competir por lo menos con esos equipos top».

«La Copa de Llull y del campo atrás» Ricardo Úriz aprovechó que la fase final de la Copa del Rey se ha disputado en Gasteiz para presenciar partidos en directo y saludar a amigos y antiguos compañeros de equipo. «Es lo que tiene tener cerca la Copa y poder disfrutarla», dijo el navarro, quien recibió la visita en Donostia del escolta argentino del Iberostar Tenerife Nico Richotti, con quien coincidió el viernes. El navarro alabó «el excelente nivel que ha habido en todo el campeonato» y bromeó diciendo que «parece que ha sido la Copa de Llull y del campo atrás». El jugador donostiarra se rinde al palmarés que acumula Pablo Laso, quien fue su técnico en el GBC. «Ya es difícil ganar una Copa, imagina cuatro consecutivas. Cada año se va superando, esta temporada se ha ido el Chacho Rodríguez y lo ha sabido sustituir. Cuando fichó por el Madrid muchos dudaban de él, pero fíjate todos los títulos que ha conseguido».

Es más, el capitán es consciente del nivel de exigencia que van a marcar los próximos cuatro partidos contra conjuntos que tienen entre ceja y ceja no solo entrar en play off sino pelear por quedar en el primer puesto. «Tenemos una serie de partidos que nos van a demostrar si estamos capacitados para seguir primeros o no. Estar ahora en esa posición es un privilegio, pero sabemos que mantener el nivel va a ser muy complicado, sobretodo fuera de casa».

El partido de Burgos

El director de juego donostiarra, quien por cierto viene de hacer 25 de valoración en el último partido ante el Cáceres, reitera que en la segunda vuelta de campeonato se complica sobremanera conseguir resultados fuera de casa. «Es así», afirma de forma rotunda, y apunta al encuentro que jugó el GBC hace diez días en Burgos. «Ese partido es una referencia clara», explica Úriz aludiendo a la derrota que cosecharon ante Huskic, Soluade y compañía.

¿Por qué? La respuesta que tiene el capitán del GBC es diáfana. «Nos vamos a encontrar fuera de casa a equipos como Burgos, con un fondo de armario muy grande», dice sobre la larga rotación que tendrán equipos como Palencia o Breogán. «Tienen recursos para cambiar las cosas que no han hecho bien y eso les permite llegar a finales de partido con opciones de victoria».

En aquel choque ente el equipo burgalés, el Gipuzkoa Basket lo comenzó con un gran nivel de juego: «Íbamos ganando 7-21» recuerda el eterno dorsal '6' del GBC. Sin embargo, lo que propuso sobre el parqué la escuadra de Fisac fue insuficiente. «Para ganar fuera de casa vamos a tener que jugar mejor que ese día», relata el pamplonés.

La jornada fue fructífera para los intereses del cuadro donostiarra quien vio cómo los tres equipos con los que empataba en lo alto de la tabla, perdieron. Por ello hay que poner en valor la sensacional racha que lleva el GBC ante su público, a quien casi nunca decepciona. «Nos sentimos con mucha confianza» dice, «hemos ganado a equipazos y el ritmo alto que imprimimos, nos ayuda a ganar. En casa no podemos fallar y se da esa circunstancia de que equipos de arriba pueden perder cuando juegan como local».

Era obligada la pregunta al capitán por el debut de 'Bully' Oyón dirigiendo al equipo debido a las migrañas que padeció Fisac al descanso y que le obligaron a abandonar la cancha. «Para ser inexperto lo llevó muy bien». Ambos departieron durante varias fases de la segunda mitad, «quiso apoyarse un poquito en mí y hablamos de lo que teníamos que ir cambiando. Fue importante también que el resto de compañeros, al ver la ausencia de Porfi, dimos un paso adelante para ayudarle a Bully también».