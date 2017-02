Que la vida siga igual en el Gasca

El RETAbet.es Gipuzkoa Basket vuelve a su terreno favorito. Recibe esta noche en el Gasca (21.00 horas) al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que empezó la temporada con dudas pero que ha enderezado su rumbo y sueña con poder colarse en los puestos de play off, algo que sería un éxito.

Tras la derrota en Burgos, los pupilos de Fisac deberán seguir demostrando que es casi imposible derrotarles en su feudo. Aunque hay que tener en cuenta, recordando aquella frase que empleó Raynald Denoueix, que «cuanto más tiempo pasa sin suceder una cosa, más cerca está que ocurra».

El GBC se siente fuerte ante su público. Juega bien, contagia a la grada y termina superando a los rivales por muchas trampas que le pongan en el camino. Hoy se presupone un encuentro parecido. Tranquiliza que el cuadro de Fisac no haya caído en toda la liga en dos encuentros de forma consecutiva. Tras cosechar una derrota, se ha repuesto y en ningún momento la incertidumbre y las dudas han invadido al entorno del Gipuzkoa Basket.

La temporada entra en su cuesta abajo y los partidos adquieren gran importancia, por ello Fisac fue sincero diciendo que «cada partido que ganemos en casa nos va a situar en puestos importantes para el play off».

Un Cáceres en forma

El técnico segoviano reconoció que «esta semana ha sido mucho mejor que la anterior» y declaró que Oroz está recuperado al cien por cien de los problemas víricos que le hicieron jugar mermado en Burgos.

La clara misión de los guipuzcoanos es seguir venciendo como local y esperar que alguno de los equipos que le acompañan en la clasificación con el mismo saldo de triunfos puedan caer. De hecho Burgos y Oviedo tienen una jornada complicada. Los castellanos visitan al Melilla y los asturianos reciben al Breogán. No todos van a ganar, así que la victoria del GBC distanciaría a unos u a otros.

Enfrente estará el Cáceres, que llega en el mejor momento de la temporada, tras vencer en dos salidas consecutivas - Castelló y Prat- y la semana anterior derrotando al Oviedo en su propio pabellón. El principal arma del equipo que entrena Ñete Bohígas es su acierto desde la línea de 6,75. Promedia un 41,5% desde el triple y destacan Rakocevic, Parejo y Pérez Anagnostou en este apartado. Buenos tiradores, acostumbrados a tener muchas opciones de lanzar y fundamentales a la hora de anotar para su equipo.

Alexandar Marcius les da equilibrio por dentro. Un jugador con excelentes números, un buen conocimiento del juego, capaz de anotar desde muchos lugares, que juega muy bien el pick and roll y que tiene un olfato innato para el rebote de ataque. Los interiores del GBC, Slezas y Ndoye sobre todo, deberán estar muy atentos.

Rico se pierde la temporada

Andrés Rico sigue con su particular calvario y no podrá estrenarse esta temporada, según anunció Fisac. El madrileño no se ha recuperado de los problemas en una de sus vértebras y los últimos test han dictaminado que ni tan siquiera puede entrenarse porque sigue teniendo la zona dolorida. Rico disputó su último encuentro el 27 de marzo del pasado año y le quedan cuatro temporadas más de contrato con el GBC.