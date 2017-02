El GBC no podrá contar con Andrés Rico en lo que queda de temporada

Porfirio Fisac anunció en la rueda de prensa previa al choque ante el Cáceres que el club dará definitivamente la baja la base Andrés Rico debido a que no ha podido recuperarse de su lesión en una vértebra. “Andrés no va a poder estar con nosotros en lo que queda de año”, dijo el entrenador del GBC con el rostro serio por la noticia. “Los últimos días se ha vuelto a resentir y no lo vamos a dar de alta. Íbamos a esperar hasta la semana que viene, pero no va a poder jugar con nosotros”.

Rico lleva ocho meses en el dique seco después de que se le diagnosticara una calcificación en una de sus vértebras y, por lo que parece, el tratamiento conservador no ha dado sus frutos. En el GBC se confiaba en poder contar con el base madrileño para este final de temporada pero va a ser imposible.

Rico ha estado tratándose en Madrid con un fisioterapeuta particular y las primeras señales fueron positivas, pero en cuanto la carga de trabajo aumenta, el joven jugador de 19 años se resiente. Puede aguantar el dolor pero en un deporte de contacto como el baloncesto no se puede arriesgar a darle el alta médica. El GBC tiene hasta el 28 da febrero para dejar perfilada su plantilla y Fisac comentó que ahora mismo “no sé bien qué camino tomar y qué decisión tomar”.

A seguir la racha como local

En lo deportivo, y tras la dolorosa derrota en Burgos, el Gipuzkoa Basket quiere seguir con su buena racha como local ante el Cáceres, rival que visitará mañana el José Antonio Gasca a partir de las nueve de la noche. Porfirio Fisac dio mucha importancia al choque ante los extremeños ya que “cada partido de casa es una prueba para estar lo más arriba, pero Cáceres se va a jugar la posibilidad de entrar los puestos de play off”. El técnico segoviano tiene claro que seguir acumulando triunfos como local “nos va a situar en puestos importantes de cara al play off”.

Fisac se mostró satisfecho de cómo ha ido transcurriendo la semana, “la pasada no estuve contento porque no pude trabajar con diez jugadores pero esta sí, después de que Oroz se haya recuperado totalmente”, apuntó.

Para el preparador del cuadro guipuzcoano, mirar la clasificación de la LEB “es una gozada”, con su equipo empatado en la primera posición junto a otras tres escuadras. “Tenemos que estarmuy enteros para aguantar en esos puestos pero también debemos tener un grado de ambición”, comentó el castellano. “Cuanto más tiempo estemos aguantando ahí, mejor estaremos el año que viene. Que el club esté jugando por estar lo más arriba posible”, indicó.

Sobre el rival, Fisac explicó que “está muy en forma porque viene de ganar de manera consecutiva en sus dos últimas salidas. Y el otro triunfo en casa fue ante el Oviedo”. El técnico del GBC destacó al figura del poste croata Marcius y a los tiradores Parejo y Rakovecic, así como el trabajo de su entrenador: “Conoce perfectamente la competición. Es uno de los equipos que está en forma y que ha ganado en distintos sitios, con lo que se encuentra en ese momento dulce”.