La venganza se suele servir en plato frío

Siempre hay miedo cuando alguien se enfrenta a un antiguo compañero. O quizá la motivación de un jugador es doble al medirse a su último equipo. Lo cierto es que dos ex GBC como Morayo Soluade y Goran Huskic fueron los grandes ‘culpables’ de la derrota del GBC ayer en Burgos. Eso y la irregularidad del cuadro donostiarra que empezó el choque de forma primorosa pero que se fue diluyendo. No se impuso en defensa, se la jugó al duelo desde la larga distancia y acabó perdiendo aunque salvó el basket average.

El encuentro comenzó con el Burgos muy fallón, lo que fue aprovechado por el cuadro donostiarra. Capel anotó tres triples en el primer cuarto abriendo una vía de anotación excelente, perfectamente secundado por Úriz, acertado también desde el triple en los primerops compases del encuentro. El Gipuzkoa Basket asestó a su rival el primer golpe a su mentón dejándole tocado tras un 0-13 de parcial para poner un 7-21 (min. 7) muy inquietante para el cuadro burgalés. Los locales solo habían conseguido anotar dos canastas en juego y debían despertar para que el choque no se les fuera. Fue un ex GBC, Morayo Soluade quien se difrazó de héroe, acompañado por Edu Martínez y Alex López quienes conectaron un triple cada uno que, más una canasta del escolta, cerró un 11-0 que volvía aponer el marcador igualado, 18-21 al final del primer acto.

El GBC estaba sumamente acertado ya que lanzando ocho tiros menos que su rival, su porcentaje era mucho mejor lo que le valía para mandar en el luminoso. La puesta en escaena en el segundo cuarto siguió siendo buena y la rotación, personificada en Simeonov, Pardina y Ndoye, anotó para volver a poner al cuadro de Fisac con diez tantos de diferencia, 23-33 (min.14). Sin emabrgo a partir de ahí, la cosa se torció y el Burgos comandado por Soluade y con las muñecas de Edu Martínez y el veteranísimo Jorge García dio la vuelta al marcador. Primero con un parcial 10-0 que empató el choque a 33 (min.17).

Fisac se vio obligado a parar el choque, devolver a Úriz a la cancha y ajustar, sobre todo cuestiones ofensivas ya que el cuadro donostiarra estaba abusando del pick and roll. Mejoró el ataque, pero el Burgos olió sangre en la herida donostiarra y en los últimos cuatro minutos anotó tres triples que le valieron para llegar con ventaja por tres en e l marcador. El GBC había concedido nueve rebotes en ataque y el cuadro castellano no perdonaba las segundas opciones. Un titán llamado Soluade le cogió el testigo Goran Huskic. El poste nacido en Belgrado no anotó ni un solo punto en la primera mitad. Los tenía reservados para la vuelta a la cancha. El balcánico metió doce puntos en el tercer cuarto. Tras su cuarta canasta, un triple de Javi Vega encendió la luz roja de alarma 58-48 (min.27). Al volver del corrillo llegó el jarro de agua fría con un triple de Edu Martínez, el tercero para el riojano, aumentó la ventaja que fue cortada por el primer triple de Mike Carlson. El partido estaba en ese punto que dos acciones de los locales lo decantaban casi de forma definitiva, pero si por contra el GBC lograba hacer una buena defensa y anotar en un mini break se hubiera subido a las barbas de los burgaleses.

Pareció que ocurrió lo primero, tras canasta del islandés Steinersson, que le dio la máxima del partido, 67-53. Pero el conjunto guipuzcoano se rehizo. Anotó cuatro puntos consecutivos para terminar el tercer cuarto y al inicio del último, Simeonov acertó desde el 6,75 para colocar un esperanzador 67-60 (min.31). Sin embargo hasta ahí llegó el cuadro donostiarra porque jugadores que hasta ese moemnto no habían aparecido como Toncinic y el australiano Brine, devolvieron al Burgos los diez puntos de ventaja.

El Gipuzkoa Basket ni pudo ni supo darle la vuelta al marcador.