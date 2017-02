Seria prueba de fuego para el GBC

El Burgos ha demostrado durante buena parte de la temporada que se trata de una escuadra perfectamente montada, con jugadores determinantes en varios puestos y que si dos o tres de ellos tienen su día, se torna en un rival prácticamente insuperable. Aún y todo, no hay que enterrar de antemano a este GBC quien a pesar de no tener un recorrido regular lejos del Gasca, ha sido capaz de vencer a domicilio al Lleida y Ourense. El problema es que, a priori, Burgos estaría un peldaño por encima de catalanes y gallegos.

Los locales solo han caído en dos choques -Lleida y Breogán- de los diez disputados en su pista. Promedian más de 88 puntos de media por encuentro y solo una vez han bajado de 79 puntos. Es decir, el Burgos coge en su cancha una velocidad de crucero imposible para su rival y sus triunfos han sido casi por aplastamiento ofensivo.

A título individual, el 'big three' del equipo entrenado por Diego Epifanio, lo forman Edu Martínez, Javi Vega y Goran Huskic, quienes promedian entre los tres más de 35 puntos por encuentro y se convierten en el principal estilete ofensivo del cuadro castellano-leonés. Además, jugadores como el escolta Alex López, el ex GBC Morayo Soluade, el veterano Jorge García o el poste Filip Toncinic, recientemente fichado, le confieren un ramillete de recursos muy difícil de parar.

Porfirio Fisac contará con todos sus jugadores, incluído Xabi Oroz, quien ha estado aquejado de un virus estomacal toda la semana y le ha impedido entrenar con el resto de sus compañeros.