«Somos líderes en trabajo, empuje y ambición»

Porfirio Fisac sigue izando la bandera de la prudencia a pesar de que su equipo cabalga en la primera posición de la liga LEB empatado a triunfos con el Oviedo. En vísperas de un choque importante, puesto que visitan la cancha del tercero, el Burgos, el entrenador segoviano quiso echar el freno a una posible euforia desmedida. “A veces nos debilitamos un poco de tanto halago e intento transmitir unas dosis de cordura y de realidad”, dijo el técnico del GBC. “Esta semana me siento un poco diferente, pero quiero que los jugadores entiendan que somos líderes por trabajo, por empuje y por ambición”.

El entrenador castellano desveló que Oroz “no ha podido entrenar por un virus y es duda, aunque espero que nos pueda echar una mano” y alabó la calidad del rival que va a tener enfrente. “Burgos es un equipo con once jugadores de máximo nivel, así que nos espera un encuentro de máxima exigencia”. Fisac dio valor el trabajo de su homónimo en el banquillo burgalés, Diego Epifanio, del que dijo que “está haciendo las cosas muy bien, no siendo fácil llevar a un equipo con tanto talento”.

El inquilino del banquillo donostiarra reconoció que su equipo lleva semanas al más alto nivel y no posee muchas armas en la recámara. “El caballo va al cien por cien ahora mismo, no creo que tenga margen para conseguir algo más”, expuso. “Para ganar, estos jugadores lo dan todo, no creo que tenga muchas armas en la recámara, por eso no sé muy bien hasta dónde les vamos a poder llevar. Probablemente, por plantilla y talento habrá equipos superiores, pero por trabajo y ambición tenemos que ser los números uno y creo que por eso estamos ahí”.

Finalmente fue preguntado por este tramo de calendario donde se va a enfrentar a cinco equipos muy poderosos en las seis próximas jornadas. Como suele ser habitual, Fisac no evitó darle mucha importancia al mes y medio de competición que se avecina. “Van a decidir por qué pelear. Hemos dado un paso de gigante para poder disputar el play off y ahora se va decidir qué disputar en la parte final. Si algo más o si el caramelo va a ser más gordo”, dijo.