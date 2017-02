A Slezas le gusta hablar en la pista

Mirando la foto que decora esta página cualquiera diría que Tautvydas Slezas está contento con su partido ante el Calzados Robusta. «Aunque no lo parezca me gusta hablar y mucho pero con mi círculo más cercano», dice con una tímida sonrisa. «Cuando alguien de fuera me pregunta, respondo y ya está».

El interior nacido en Kaunas completó un excelente encuentro, con 16 puntos y catorce rebotes para 25 créditos de valoración, su tope de la temporada. «Fue como tomar un poco de aire fresco, aunque solo es un partido y no fue contra uno de los equipos más fuertes», reconoce.

Por lo que ha demostrado en estos meses, Slezas es una especie de base metido en un cuerpo de pívot. Es tremendamente rápido para su estatura y tamaño, y ha dado asistencias que las firmaría cualquier base de la competición. Tal es así que el lituano no se queda ni con sus 16 puntos ni con los catorce rebotes que capturó. «Me gustaron los pases que hice. Hicimos un buen segundo tiempo, encontramos una regularidad que nos llevó a darle la vuelta al marcador y ganar, que es la noticia más importante».

Slezas venía de una trayectoria descendente. No era aquel poste dominante y resolutivo de inicios de temporada. «Siempre que no juego bien le doy vueltas a la cabeza», comenta este gigantón de 2,07 metros de estatura y más de 110 kilos de peso, «porque pienso que puedo jugar mejor y así ayudar al equipo. Lo que peor llevo es cuando no estoy bien en defensa», apunta.

No están mal los números globales que Tautvydas Slezas firma por noche. Siete puntos y otros tantos rebotes en los veintidós minutos que pasa sobre la pista. Sin embargo, el jugador báltico deja claro cuál es su gran talón de Aquiles y que los seguidores del Gipuzkoa Basket han podido comprobar. «Desafortunadamente en mi carrera me ha faltado regularidad, tengo que continuar trabajando para que las cosas me vayan mejor», admite Slezas.

Jugar con seis

Como casi todos los integrantes de la plantilla donostiarra, Slezas está impresionado de la respuesta del público y de la atmósfera que se crea cada viernes en el José Antonio Gasca. «Es increíble el ambiente que se crea en el Gasca. Está muy bien. La gente que viene a vernos es como nuestro sexto jugador», asegura echando un vistazo y señalando las gradas de la cancha amaratarra.

Preguntado por si los rivales pueden temer el ambiente que se crea en la pista donostiarra, Slezas es muy sincero, «no sé si tienen miedo, pero imagino que piensan que juegan cinco contra seis».

Porfirio Fisac siempre ha mantenido que si Slezas está centrado, puede ser uno de los mejores interiores del campeonato. «Si estoy centrado puedo hacer grandes partidos como el del otro día. Es cierto que Porfi continúa creyendo en mí, sigue teniendo fe en mí y se lo agradezco». No puede haber mejor noticia para el GBC que Slezas recupere su juego y forma.