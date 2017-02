Cargó las pilas en Kaunas y visitó a la familia a -14 grados

Aprovechando el parón en la competición que hubo hace un par de semanas por la disputa de la Copa Princesa, Slezas tuvo permiso del club para visitar a su familia en Kaunas. «El clima es un poco distinto al de aquí», dice el lituano con una sonrisa, respecto a los -14 grados centígrados que sufrió en la ciudad báltica. No se trata de un viaje cómodo ya que hay pocos vuelos directos y son cuatro horas de trayecto entre Madrid y Kaunas. Sin embargo la recompensa no puede ser mejor. «Estuve en casa durante tres días, pasando buenos ratos con la familia y los amigos», explica el jugador del GBC, quien reconoce que «la verdad es que me ha venido muy bien para cargar la batería».