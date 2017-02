La capacidad de ganar cuando no hay brillantez

Las victorias sin bajarse del autobús ya no se estilan. El GBC tuvo que emplearse a fondo, aunque fuera a partir del paso por los vestuarios, para doblegar a un rival de la parte baja de la tabla y al que habían dejado sin su mejor hombre. Carlson jugó mal, Capel no tuvo su día y Oroz no anotó. Sin embargo, Slezas y Ndoye dominaron la zona; Simeonov dio buenos minutos desde la rotación y Pino ya le ha robado el mote de 'eléctrico' al capitán. Queda mucha tela por cortar pero las sensaciones que deja el GBC son buenas. De los próximos seis encuentros habrá cinco de máxima dificultad: Burgos, Palencia, Lleida, Breogán y Oviedo. Si los donostiarras salen bien parados de ese escollo, serán uno de los favoritos para terminar en primera posición.

El despertar del dragón. Los primeros veinte minutos ante el Calzados Robusta dejaron inquietos a los seguidores del GBC. La mejor defensa de la liga concedió 45 puntos y seis triples en el segundo cuarto. Fisac colocó a la artillería pesada en pista y un 15-2 de parcial le dio al GBC el mando en el marcador. A partir de ahí, los donostiarras solo permitieron once y catorce tantos en los dos últimos cuartos a los riojanos. Con la defensa como fuerte, llegó la mejora en ataque. Además, hombres como Ndoye y Simeonov dieron un paso adelante frente al flojo partido de Carlson o Capel. Los de Fisac despertaron a tiempo y no permitieron una derrota que hubiera sido una sorpresa mayúscula.

Regresa el coloso de Kaunas. 16 puntos, catorce rebotes, dos asistencias y 25 créditos de valoración. Dobles figuras y números espectaculares para Tautvydas Slezas. Parece que le haya venido de maravilla visitar a su familia en su Kaunas natal el pasado fin de semana aprovechando el parón por la disputa de la Copa Princesa para recuperar sensaciones. Sus últimos encuentros no habían sido redondos. Anotaba y reboteaba, aunque se le veía descentrado, como queriendo hacer más del que es su cometido habitual. El viernes se le vio de otra manera y de ahí sus números. Cierto es que delante no tenía un rival que le apretara mucho, pero esos 25 de valoración son una gran noticia.

Porfi vuelve a hablar claro. «Mis jugadores se están convirtiendo en pequeños héroes». Palabras de Porfirio Fisac tras su triunfo del viernes alabando el buen hacer de los suyos. A su vez mensaje de cautela: «El público ha visto hoy lo que es la LEB», dijo el segoviano. «Ha sido el partido más complicado que hemos disputado en el Gasca», confesó sobre las dificultades que le puso el Calzados Robusta. Y avisó de lo que le espera a su equipo en futuras batallas sobre la pista donostiarra. «Los partidos en casa van a ser a cara de perro». La razón, bastante clara. Estar en lo alto de la tabla te convierte en objetivo para todo tipo de rivales. «Ahora mismo la gente nos quiere ganar», dijo Fisac. «No hay apenas diferencia entre los equipos». Como suele acostumbrar, mensaje muy directo de Fisac hacia la afición del GBC aclarando cuál es la situación del equipo.

Muchas espinas lejos del Gasca. Diez triunfos sobre once partidos en el Gasca convierten al feudo donostiarra en un fortín de aquí hasta el final de la temporada. Restarán, con el máximo respeto a todos los equipos, tres choques ante rivales de alto nivel. El Actel Lleida será el primero y después llegarán los enfrentamientos ante el Oviedo y el Leyma Coruña. Sin embargo, la gran vara de medir que va a tener el cuadro donostiarra está en los choques que dirimirá lejos de su cancha, ya que los tres que vienen se pueden denominar 'hors catégorie'. El próximo viernes, el GBC visita la complicadísima pista del Burgos. Quince días después regresará a Castilla, donde le espera el Palencia. Y como guinda está el Breogán de Lugo, el sábado 11 de marzo, para culminar tres de las salidas más complicadas de la liga. «Con ganar lo de casa no nos va a valer si queremos estar arriba», ha manifestado Fisac en varias ocasiones. Veremos.