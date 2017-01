Carlson: «Me han enseñado imágenes del Gasca en el ascenso de 2006 y he alucinado»

Mike Carlson (Wisconsin, EEUU, 17 de junio de 1991) es el jugador donde pivota casi todo el juego del Gipuzkoa Basket. Incrustado entre los máximos anotadores de la liga, este 'cuatro' moderno ha demostrado su clase. Solo tiene buenas palabras para el equipo, los compañeros y la ciudad. Se puede decir que es el Panko de bolsillo. Por estilo, muñeca y profesionalidad.

- Háblenos del triunfo de Ourense.

- Fue una gran victoria fuera de casa. La necesitábamos porque fuera no estábamos jugando bien.

- Los últimos minutos fueron decisivos, con usted de protagonista

- Fue algo interesante, porque Guerra estaba haciendo un gran partido y poniéndonos en problemas. Porfi decidió cambiar algunas cosas, me emparejé con él, pude hacer alguna buena defensa y anoté cinco puntos más una bandeja de Pino que nos acercaron mucho a la victoria.

-¿Qué valoración hace de su puesto en la clasificación?

- Estamos en una buena situación y además dentro de poco jugamos contra el Burgos en su campo. Será un partido importante e interesante, creo que muy parecido al de Ourense. Deberemos defender, rebotear y jugar muy intensos para poder ganar.

- ¿Está siendo el Gasca una especie de fortín?

- Sí creo que definir al Gasca como nuestro fuerte o fortín es perfecto

-¿Qué siente cuando saltan a la cancha?

- Confianza. Esa es la palabra. Jugar en el Gasca nos da mucha confianza, no solo a mí, sino a todos los jugadores. Me han enseñado unas fotos de un partido que se jugó hace años que me impresionaron.

- ¿Las del ascenso de 2006?

- Sí, efectivamente, a esas imágenes me refiero. Son increíbles, la gente de pie en los fondos y sentada en las escaleras porque no había sitio en la grada.

- Su actual capitán y entrenador asistente andaban por ahí...

- Bully me ha contado algo y también Richi, que jugaba por esa época. Me dijeron que iban perdiendo por 17, que se forzó la prórroga y que después, al ganar, la fiesta que hubo fue increíble.

- ¿Cree que puede volver a repetirse esa imagen?

- No me lo puedo imaginar. Podría ser, porqué no Lo que pasa es que estoy centrado ahora en mi trabajo y en esta temporada. Lo que sí es cierto es que notamos una energía extra cuando jugamos en casa que quizá quedara de aquél día (Risas). De todas formas es importante conocer la historia de cada equipo y yo lo intento hacer con el GBC.

- Sigamos con la clase de historia, ¿le han hablado de Andy Panko?

- Sí, he oído ese nombre, pero no le conozco en persona.

- Guarda con usted algunas similitudes...

- Eso está bien (Sonríe). Cuando la gente me habla de él siempre lo hace con un profundo respeto y admiración. Sé que hizo cosas grandes aquí.

- Volvamos al Gasca, ¿por qué el equipo rinde tan bien de local?

- Quizá es el tipo de jugadores que tenemos. Igual no tenemos buenos especialistas, pero todos hacen varias cosas a buen nivel. Y por ahí se ganan muchos partidos. Mis compañeros pueden rebotear, defender bien, jugar pick and roll o tirar desde fuera.

- ¿La defensa es la clave?

- Estamos siendo muy fiables en el rebote y también en la defensa, es una orden que tenemos, la de pelear el rebote. Además es un aspecto muy importante. A todo eso hay que añadir el trabajo ofensivo. No creo que se enfatice mucho en sistemas defensivos, sino en la mentalidad, en el trabajo de todos, y también en el corazón que pones cuando defiendes.

- Los porcentajes de tiro no están siendo buenos.

- Hay un dicho que dice el dinero está en la pintura y la lotería en los tiradores de tres puntos. Es muy difícil estar siempre acertado desde la línea de tres puntos. Pero cuando lo estamos es muy difícil ganarnos.

- ¿Cuál es el rival a batir?

- Oviedo. Tienen grandes jugadores, grandes tiradores, buenos bases y gente muy alta dentro.

- Tiene que visitar el Gasca...

- Sí, espero que sea un gran partido. La verdad es que tengo ganas de que llegue cuanto antes. Sabiendo que será muy complicado ganarles, ese día lo tenemos marcado, sí.

- ¿Le gustaría jugar en la ACB?

- Sí. Muchos jugadores de los Estados Unidos vienen a Europa con el objetivo de poder participar en la ACB. Pero no es un asunto que me preocupe ahora.

- Y la NBA, ¿es un sueño?

- (Ríe) Sí, absolutamente.

- ¿LeBron o Curry?

- Le Bron (Rotundo). Para mí es el mejor. Sin duda. Mira lo que le pasó a Miami cuando se fue...

- ¿Su sitio preferido de la ciudad?

- El Monte Igeldo. La vista es maravillosa. Mis padres me visitaron en Navidades y se quedaron impresionados con lo bonita que es la ciudad.