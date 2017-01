Puesto de privilegio para abordar la segunda parte de la liga

Después de muchos años mirando el horizonte que marcaba la salvación en las últimas y tumultuosas campañas en la Liga Endesa, a día de hoy el Gipuzkoa Basket tiene un pequeño dulce que llevarse a la boca. Ese no es otro que mirar hacia arriba y verse en lo más alto de la clasificación, empatado con dos equipos -Oviedo y Burgos- y dando muestra de ser un enemigo de cuidado para cualquier rival.

Las normas de la LEB Oro dictan que el primer clasificado una vez acabada la liga regular, habrá logrado la plaza de ascenso de forma directa a la ACB. El otro equipo que le acompañará saldrá de un titánico play off entre ocho equipos, los clasificados entre el segundo y noveno puesto.

Si algo ha demostrado la escuadra dirigida por Porfirio Fisac es que no se ha descabalgado de la zona noble de la tabla en ningún tramo de la competición. Su regularidad está fuera de toda duda, ya que no ha encadenado dos derrotas de forma consecutiva. Por ello el GBC continúa en lo alto y se espera que no abandone esos puestos.

La igualdad está siendo la tónica de la competición ya que a los nueve primeros clasificados les separan solo tres encuentros. Por ello en cada jornada hay algún enfrentamiento entre equipos de lo alto de la tabla que da y quita según el resultado. De los rivales que pelean con al escuadra guipuzcoana por colarse en el play off, el equipo de Fisac tendrá cuatro salidas -Burgos, Palencia, Breogán y Melilla- y dos encuentros en el Gasca -Oviedo y Coruña-. Ante el Ourense ya ha jugado los dos partidos, teniendo el average favorable, sin embargo lo tiene perdido con el Araberri que navega a tres encuentros de diferencia.

El Burgos se refuerza

Uno de los rivales del cuadro donostiarra, y al que visitará dentro de dos semanas, el Burgos de Goran Huskic, se ha reforzado con el poste croata Filip Toncinic, quien la pasada pacampaña ya militara en las filas del cuadro castellano. Este interior de 2'08 metros de altura promedió 11,8 puntos, 6 rebotes y una valoración de catorce créditos. Toncinic sustituye al estadounidense Percy Gibson que no terminó de acoplarse al cuadro burgalés.