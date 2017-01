La defensa y el rebote sustentan al GBC

En estas veintiún jornadas disputadas el Gipuzkoa Basket ha demostrado que no hace falta ser un equipo con un caudal ofensivo potente, ni hay que tener a los MVP de la liga para estar en lo alto de la tabla. Precisamente son estos dos parámetros donde cojea. No está entre los máximos anotadores, pocas veces llega a los ochenta puntos y solo en una jornada, Carlson fue el mejor de la competición con 41 tantos de valoración. Por cierto, aquel día el GBC perdió. La solidez defensiva, el trabajo grupal en ataque, el rebote y el calor del Gasca están marcando su camino en la competición. El Gipuzkoa Basket se ha mantenido durante estas jornadas en los puestos altos de la tabla y si todo sigue igual y no hay ningún bajón ostensible peleará por el ascenso. Ni más ni menos. Este fin de semana descansa por la disputa de la Copa Princesa.

El ataque, en el furgón de cola

GBC anota 73'4 puntos de media por encuentro. Es el decimoquinto en puntos de media anotados por choque por detrás de los tres últimos clasificados de la LEB: el Barcelona, Magia de Huesca y Marín Peixegalego. Es un dato realmente sorprendente. No es fácil explicar que la escuadra de Porfirio Fisac esté comandando la tabla junto con otros dos equipos cuando anota tan poco. Pero es que si las cosas en ataque no fluyen tan bien y el Gipuzkoa Basket está cumplimentando una gran temporada es debido a su fortaleza defensiva.

Lo que sufren los rivales

El cuadro guipuzcoano solo permite a sus rivales 69'7 puntos de media por encuentro, siendo el único que deja a sus enemigos por debajo de los setenta puntos. El entramado defensivo de los de Fisac está siendo la mejor noticia en estos cinco primeros meses de competición y ya se ha granjeado la fama de ser un conjunto terriblemente difícil de superar. Sin tener a grandes taponadores o especialistas defensivos -Oroz es quizá el líder de la retaguardia-, el Gipuzkoa Basket complica la vida a sus rivales, con constantes cambios defensivos, ataque de líneas de pase y una labor coral.

Los que más tiran

1.408 son los tiros de campo que ha intentado el RETAbet.es Gipuzkoa Basket en estas veintiún primeras jornadas ligueras. 847 han sido de dos, mientras que 561 han llegado desde fuera de la línea de 6'75. Porfirio Fisac siempre ha hablado de lo a gusto que se siente su equipo cuando juega «a posesiones muy altas» y que sea el equipo que más lanzamientos hace a canasta le da la razón. Ahora bien, no está ni mucho menos entre los que tienen el porcentaje más alto. El Cáceres es el equipo que mejor tira desde el triple con casi un 42% de acierto y el Melilla el que lo hace desde dentro del arco, con un notable 56'6%. En total, el conjunto de la LEB que lanza con mejores porcentajes es el Leyme Coruña, que se va a más de un 48%. El GBC es el peor equipo en tiros de dos y transita en el furgón de cola desde el triple.

Pegamento en las manos

Donde sí rompe la estadística el cuadro de Porfirio Fisac es en el apartado reboteador. El GBC es el conjunto que más rechaces captura, con una media de 37'3 por encuentro, siendo 26 de esos en defensa, la cifra más alta entre los 18 equipos de la LEB. Es por ello que la escuadra guipuzcoana tira tantas veces a canasta y posee tantas posesiones por encuentro. A Fisac no le importa fallar en demasía, puesto que el nivel defensivo y su buen hacer reboteador le suelen dar más oportunidades que al resto. Al hilo de esto, aunque por escaso margen, el GBC es el que más balones roba al contrario, ocho por encuentro, empatado con el Breogán de Lugo.

No hacen falta MVPs

Ciertamente no le está haciendo falta a Gipuzkoa Basket que sus jugadores brillen en el apartado estadístico. Para ser el líder, extraña que solo haya colado a un MVP en estas veintiún jornadas. Fue Mike Carlson quien hizo un partido espectacular, pero que no sirvió para ganar. Fisac cuenta con héroes oscuros. El propio Carlson y Úriz probablemente son los mejores jugadores en su puesto de la liga. Ayudados por Pino y Pardina, más la aportación de Slezas y Ndoye por dentro, los chispazos de Oroz, Lasa y Capel en el tiro y el trabajo de Simeonov, el GBC cuenta con un equipo reconocible, donde el sumatorio de esfuerzos repercute en los buenos resultados.

El Gasca, un fortín

Diez de las quince victorias que tiene han llegado pisando las tablillas del pabellón amaratarra. Solo se escapó el encuentro ante el Ourense y por una exhibición en el tiro de Mitrovic, quien coló nueve triples. Por el Josean Gasca han desfilado equipos del potencial de Burgos, Palencia, Breogán o Melilla y el triunfo siempre se ha quedado en casa. El GBC se convierte cuando juega de local. Parece que sus jugadores entran en una especie de trance, rinden a un nivel muy alto y la comunión con la grada hace el resto.