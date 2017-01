«Esta aventura está siendo mucho mejor de lo que hubiera imaginado»

El Gipuzkoa Basket otea al resto de sus rivales desde el punto más alto de la atalaya, es decir, desde el primer puesto de la clasificación. Bien es cierto que empatado con Burgos y Oviedo, pero por el momento la escuadra guiada por Fisac colidera la Liga LEB. «Mola y mucho», reconocía ayer Sergi Pino tras el entrenamiento que llevó a cabo la escuadra donostiarra en el José Antonio Gasca. «Ahora me voy a casa este fin de semana muy tranquilo y muy contento», dijo sobre la excelente situación clasificatoria que tiene la entidad donostiarra.

El catalán, uno de los jugadores más importantes del plantel guipuzcoano, confesó que «yo este año quería estar arriba. Empezando la segunda vuelta somos líderes con otros dos equipos y eso para mí es un orgullo. Pino tuvo una destacada actuación en el último triunfo logrado por los donostiarras en la complicada cancha del Ourense Provincia Termal. El alero barcelonés acabó con 16 tantos, jugando los minutos importantes en los que el choque se decidió. «A pesar de las ocho horas de autobús que teníamos por delante, regresamos todos muy contentos», reconoció el '9' del GBC. «Hacía falta ganar fuera, porque en el Gasca estamos jugando bien pero lejos de aquí, a veces perdíamos por poco o jugábamos mal. Así que muy estamos contentos por sacar un partido tan difícil».

El jugador del Gipuzkoa Basket puso en valor la última variante táctica que utilizó Fisac. «Yo le conozco a Porfi desde hace mucho y suele hacer cosas así», comentó Pino sobre la disposición de jugar los minutos de la verdad sin un pívot claro y con cinco jugadores muy versátiles. «A veces jugando así pillas desprevenido al contrario y mira qué bien nos salió».

Sergi Pino tiene claro cuál es la pócima para que todo el trabajo que se hace, tenga su guinda en el resultado del fin de semana. «Si seguimos defendiendo así, vamos a estar arriba», confiesa. «Porque el ataque va a fluir, seguro».

Sin redobles

Sergi Pino es un jugador de los que tira del carro, que contagia a los compañeros de un positivismo que todos destacan. «Lo que más me fastidia es que nos perdimos la tamborrada», aseguró en tono jocoso ya que el choque se jugó en Ourense el 20 de enero y no hubo opción de cambiarlo de fecha. «Por eso ganamos precisamente, porque no nos dejaron aplazarlo», bromeó.

Ya en un tono más serio, Pino habló sobre cómo están siendo estos meses de competición en la capital donostiarra. «Está siendo mucho mejor esta aventura de lo que pensaba», afirmó. «Sobre todo estoy contento porque este es un equipo ACB. Aunque yo no estuviera aquí, me encantaría que esta ciudad volviera a la máxima categoría».

Estas declaraciones poco tienen que ver con el discurso vertido tanto por el club como por su entrenador. Pero Pino siguió con su disertación. «No digo aquí en el Gasca, hablo de Illunbe», reconoció de forma rotunda. Cuestionado por la enorme capacidad de Illunbe, Sergi Pino se reafirmó en sus anteriores palabras. «Pues habrá que llenarlo. Hacer que venga todo el mundo. Ganar, ganar y ganar. Esto hay que conseguirlo de una manera o de otra», concluyó.