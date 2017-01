Las gaitas no pueden con los tambores

Fuera el tabú. Además un 20 de enero. Horas después de la Arriada de Bandera por parte de la Unión Artesana, la plantilla del GBC cogió el trapo donostiarra y lo izó en el autocar durante su largo viaje de vuelta hasta la capital guipuzcoana.

Se llevaban cuatro derrotas consecutivas como visitante y jugaban ante un buen equipo como es el Ourense. La escuadra de Porfirio Fisac volvió a sonreír. Y lo hizo sufriendo, con lo que el disfrute fue el doble.

En un choque igualado, el segoviano se sacó de al manga una disposición clave para llevarse el partido. Puso en la pista, cuando quedaban tres minutos para el final y con 68-69 en el luminoso, a cinco 'bajitos'. Sin referente interior y con Carlson como hombres más alto del GBC. Y la cosa no pudo salir mejor.

Flis anotó para poner uno por encima a los locales pero Pardina le respondió clavando un triple que dejó helados a los seguidores del cuadro orensano. Empató de nuevo Flis desde el tiro libre y cinco puntos seguidos de Carlson pusieron el encuentro cuesta abajo para los de Fisac. El de Wisconsin hizo un triple y un mate suyo tras robo dio la razón a Fisac. Guerra y sus 2'12 no podían seguir al 'Panko de bolsillo' y ese mini break fue decisivo en el triunfo final.

La rapidísima muñeca de Kapelan, anotando un triple, hizo creer a los gallegos en una remontada, pero el tesoro que había encontrado el GBC no lo iba a soltar tan fácil. Sin 'cinco' claro, jugó un par de posesiones a las mil maravillas. Oroz y Pino anotaron y cogieron ventaja de cuatro puntos, es decir, renta de seguridad. Había que esperar al fallo gallego. Este se produjo y los donostiarras, en el día de su patrón, no erraron desde el tiro libre y subieron un triunfo capital. De redoble. De bandera.

Nadie se despega

La igualdad fue la tónica predominante durante todo el choque y por ello el Ourense llegó con una exigua ventaja al descanso por un solo punto, 34-33, tras unos primeros veinte minutos que fueron de desgaste. De poner varias cartas boca arriba pero no todas. Como luego se demostró. El marcador apenas concedió cuatro puntos de máxima renta para cada uno de los equipos. No hubo atisbo de despegue. El marcaje fue férreo por parte de ambos conjuntos, sabedores de que el choque no se podía ir. El Ourense porque ha demostrado que fuera de casa puede ganar a cualquier equipo, mientras que el Gipuzkoa Basket quería romper la mala racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los primeros ataques fueron un toma y daca. Todas las canastas de los gallegos eran contestadas por los de Fisac. Gracias a los 2'12 de Fran Guerra, que percutió hasta muy cerca del aro, el Ourense cogió algo de ventaja que enseguida se redujo con Úriz y Pino como jefes de operaciones del cuadro donostiarra. En este primer cuarto el GBC se fue entonando, Ndoye dio buenos minutos sustituyendo a un desacertado Slezas y Oroz clavó el primer triple de los guipuzcoanos para darle su máxima ventaja, 14-18 (min. 9).

Lástima que primero Nemanja Mitrovic y posteriormente Kyle Hittle, quitaran las telarañas de la ro donostiarras con tres triples que les volvieron a dar ventaja en el marcador. Fisac puso en pista a toda la segunda unidad, aunque devolvió paulatinamente al parqué a los hombres importantes del equipo para que el choque no se le escapara. El Ourense llevaba cuatro de nueve triples y era importante cortar esa vía de anotación. El GBC solo permitió un triple más, el de Kapelan, que con el anteriormente anotado por Lasa dejó las cosas tal y como habían ido hasta ese momento.

A partir de ahí el Gipuzkoa Basket se calzó el mono de trabajo en defensa y no permitió que el Ourense Provincia termal anotara ni un solo punto en cuatro minutos de partido. El trabajo defensivo sujetó a los de Fisac y un 0-7 de parcial con Carlson, Pardina y Pino de anotadores pero no terminó de someter a su rival. Dio vida a los de Gonzalo García de Vitoria que se fueron con un punto de ventaja al descanso.

Capel OK; Slezas KO

Fisac tuvo claro que ayer no era el día de su poste titular. Slezas solo había metido una canasta en la primera mitad y no pudo frenar a Fran Guerra. El técnico del GBC se la jugó con Ndoye y le salió bien. Diez puntos y ocho rebotes del senegalés contribuyeron al triunfo final. Aunque no pudo sujetar al pívot cedido por el Estudiantes, su trabajo en ataque desahogó al GBC en varios momentos. Y cuando entró en faltas, el entrenador castellano puso a Carlson y Simeonov, en la pista.

En la reanudación Jackson Capel afinó la mirilla de su muñeca y clavó tres triples en el tercer acto que despegaron al Gipuzkoa Basket hacia la victoria, sobre todo tras anotar su segundo, 42-50 (min. 27).

La máxima ventaja donostiarra se fue esfumando paulatinamente gracias a los muchos tiros libres que anotó el Ourense y al final del periodo y inicio del último comenzó un nuevo partido ya que el empate volvió al marcador. La excelsa lectura en los momentos finales de partido y el acierto fueron los ingredientes definitivos del triunfo.