«Tenemos muchas ganas al Ourense», dice Lander Lasa

Semana de redoble de tambores para la plantilla del Gipuzkoa Basket, que desde ayer trabaja y prepara una complicada salida a la cancha del Ourense Provincia Termal, octavo clasificado en la tabla y único equipo capaz de haber derrotado al GBC en el José Antonio Gasca.

Atrás quedó el triunfo ante el Barcelona B, quien a punto estuvo de dar un susto al cuadro donostiarra. «Cuando defendieron en zona nosotros estuvimos muy acertados desde la línea de tres y nos fuimos fácil en el marcador», argumenta Lander Lasa sobre los puntos positivos que tuvo su equipo el pasado viernes. «Luego cambiaron la defensa, empezaron a meter más y se nos complicó un poco», reconoce.

El alero guipuzcoano, quien ayer sopló 29 velas, admite que en casa «llegamos al final, faltan dos tres minutos, miras al marcador y ya ves que el partido está casi ganado y empiezas a pensar en el siguiente partido». Y es que los de Porfirio Fisac no han tenido ningún final realmente apretado ni tampoco han tenido que remontar un marcador adverso. Siempre han llegado a los momentos finales con un colchón suficiente de puntos.

Sequía lejos del Gasca

La estadística dice que en los tres últimos meses el GBC gana todo en casa y lo pierde casi todo cuando le toca de visitante. Qué pasa fuera es la pregunta más repetida en el entorno del cuadro donostiarra.

El tirador tolosarra no se escabulle a la hora de dar una explicación. «Creo que es un cúmulo de cosas. El viaje, no tener a la afición cerca o el nivel de acierto», argumenta el tirador jugador del GBC. Y se para a analizar la última derrota lejos del Gasca, donde cayeron por diecisiete puntos ante el Araberri gasteiztarra. «No hicimos las jugadas que teníamos marcadas ni pudimos dominar al poste bajo, donde éramos superiores», confesó. «De todas formas, sabemos que si queremos seguir arriba en la clasificación, no nos va a valer con ganar solo los encuentros de casa. Tendremos que ganar alguno de fuera».

Llegan ahora cuatro salidas muy complicadas, con Ourense, Burgos, Palencia y Breogán como enemigos. «Tenemos ganas de superarles», señala Lasa sobre el choque ante el cuadro gallego del próximo día de San Sebastián. «Es un tema que lo hemos hablado todos los compañeros. Ha sido el único equipo que nos ha ganado en el Gasca, nos masacraron a triples, no estuvimos nada bien en la defensa exterior y vamos a ir a por todas».

Es difícil que al propio Lasa y a los jugadores del GBC se les vaya de la cabeza la exhibición de Nemanja Mitrovic desde el triple en la única derrota de los donostiarras en su feudo esta temporada. El balcánico cogió su fusil para hacer un espectacular nueve de doce triples. «Desde ese día miramos las estadísticas y nunca ha llegado a unos números así», confiesa el guipuzcoano. «Sí ha podido hacer cinco o seis triples, pero es que ese día nos machacó».

No solo habrá que atar en corto a Mitrovic, sino también a Kapelan y a Cristian Díaz y al resto de la batería exterior orensana.

A pesar de los últimos resultados, Lasa es optimista. «A ver si es verdad y celebramos nuestra particular tamborrada el sábado 21».