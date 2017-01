«Al equipo le falta experiencia fuera de casa»

Las últimas derrotas lejos del Gasca coparon gran parte de la comparecencia de Porfirio Fisac, que tuvo lugar ayer en mitad del entrenamiento del equipo. «Igual no me creéis», sostuvo el segoviano, «pero de verdad que no somos superiores a casi ningún equipo. Por ello es tan difícil ganar fuera de casa para nosotros».

El técnico destacó que en la composición de su plantilla, «solo dos o tres jugadores cuentan con experiencia. Úriz ha jugado en LEB tres años, Carlson durante dos, pero en equipos de la zona de abajo. Pino es el que más experiencia tiene. El resto de mi plantilla es casi la primera vez que juega en esta liga».

El entrenador del Gipuzkoa Basket solicitó «un poco de mimo» para sus jugadores. Fisac aseguró que el equipo «nos tiene acostumbrados a estar arriba, pero la realidad es que la plantilla carece de tranquilidad cuando jugamos fuera». A renglón seguido el entrenador castellano advirtió que «el público del Gasca nos da calma, por eso los buenos resultados en casa».