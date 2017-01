«Los árbitros no nos han respetado en los dos últimos partidos», dice Pino

Hasta ayer todas las declaraciones vertidas por el Gipuzkoa Basket en todos sus estamentos habían tenido un alto grado de mesura. Sin embargo, Sergi Pino rompió el molde con una confesión dura hacia el estamento arbitral. «Nunca pongo excusas, pero ya llevamos dos partidos que los árbitros no nos respetan», expuso el jugador barcelonés y siguió diciendo que «sobretodo con algún jugador que es muy veterano, ya sabéis de quién os hablo», en referencia a Ricardo Úriz.

El alero del Gipuzkoa Basket reiteró sus acusaciones y confesó «estar ya un poco cansado de esto, los árbitros nos jodieron, así hay que decirlo. Me preguntáis por ello y yo os respondo». Se le preguntó en qué había notado esa falta de respeto de los colegiados y apuntaba a los partidos que el GBC ha disputado últimamente como visitante. «Yo he respetado siempre a todos los árbitros, siempre he hablado bien de ellos, pero hay momentos y jugadas que ves que te están tomando un poco el pelo». En el último choque disputado ante el Araberri, el equipo vitoriano lanzó 27 tiros libres, por diez el GBC, aunque no parece que ese fuera el motivo de la queja de Pino.

Sobre la mala racha de su equipo fuera de casa, Pino advirtió que «es diferente jugar fuera de casa, se juega distinto, sin el calor de tu gente, del pabellón, pero está claro que no jugamos igual, tenemos que cambiar el chip». Además avisó que el siguiente encuentro será en un campo complicado como es el de Ourense y para ello, «ya lo hemos hablado entre nosotros y tendremos que cambiar nuestra forma encararlo».

Acerca de sus problemas en el isquiotibial, Pino reconoció estar «completamente restablecido, listo para jugar»