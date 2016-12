Porfirio Fisac (entrenador del Gipuzkoa Basket): «Hay que centrarse en acabar la primera vuelta ganando y empezar fuertes la segunda»

Por ahora se llevan disputados cuatro meses de la liga LEB. En este tiempo queda claro que Porfirio Fisac se ha convertido en el faro y guía del club donostiarra. Tiene claro el camino trazado y hacia dónde va a dirigirse. Del aspecto económico no se pronuncia, ya que es un asunto que compete hacerlo al consejo de administración. Sin embargo, en materia deportiva tiene claro lo que tiene entre manos y defiende que este equipo, como mínimo, debe pelear por los play offs de ascenso. - ¿Les han venido bien estos días de descanso?

- Espero que sí. Hemos dado permiso a los jugadores, que han aprovechado para ir a su casa, aunque los extranjeros se han quedado en Donosti.

- Y usted, ¿ha estado en Valladolid?

- Sí, hemos estado con la familia en Valladolid. Hemos pasado de la costa de Donostia al frío pucelano, pero hemos estado bien.

- ¿Qué balance hace de esta casi primera vuelta?

- Aquí hay dos partes muy importantes. La parte del club económica y administrativa, donde poco a poco estamos siendo justos y honestos con el trabajo de la institución y que está sintiendo gratificado con las victorias en la cancha. Y por otro lado está la parte de la afición, que era una de las piezas básicas de este nuevo proyecto que lo concebimos con el nombre GBC y el apellido LEB. La adaptación del público ha sido buena para entender el tipo de compromiso que tiene la plantilla. Me siento orgulloso de que la gente venga, disfrute, se lo pase bien y si encima tenemos la posibilidad de ganar, pues mucho mejor.

- ¿Y del aspecto deportivo qué puede decir?

- Es el que más me ha sorprendido. Porque los jugadores han demostrado gran entereza y un enorme espíritu de ambición. A estas alturas no esperaba poder pelear con equipos de la zona alta. Pero también es cierto que la liga ha abierto un abanico para entrar en esa zona alta y, sin duda, tendremos que seguir luchando para que el play off sea algo que podamos conseguir.

- Tras la última derrota en A Coruña, ¿se han reducido mucho las posibilidades de Copa?

- Ahora mismo para mí la Copa no es un objetivo. Lo era antes con esa posibilidad de poder disputarla en el Gasca, pero creo que ha habido equipos que han sido más contundentes en ciertas victorias. Si cayera la suerte que viniera, lo pensaríamos. Pero ahora mismo nos tenemos que centrar en acabar la primera vuelta ganando y en empezar la segunda igual de fuerte. De todas formas, hay un tema que queda por resolver.

- Cuéntenos.

- El Oviedo parece que ha incumplido una alineación y el comité de competición le puede sancionar quitándole una victoria. Nunca sabemos lo que va a suceder. Entiendo que hay posibilidades, pero, insisto, para mí pasan a un segundo plano. El objetivo es empezar la segunda vuelta y pelear por algo concreto y claro.

- Y ese objetivo es...

- Yo siempre he intentado ser lo más contundente posible. Hemos renunciado a la ACB por una situación económica que teníamos. Ahora mismo el club está estabilizando la situación económica y viendo que se puede pelear por algo más. Creo que en el apartado económico ya hemos ganado la liga, junto con la de recuperar a la afición. Pero ahora llega la parcela deportiva.

- Prosiga, por favor.

- Yo no quiero mentir a nadie. Tenemos un grupo de jugadores que pueden pelear por todo. Pero también hay que saber que la competición les puede resultar muy dura y desagradable en la segunda vuelta que está a punto de comenzar. Seguimos teniendo cinco jugadores de buen nivel a los que se juntan un par que están creciendo. El objetivo deportivo es quedar entre los nueve primeros. Hay que intentarlo. Cualquier otra cosa sería mentir. Hay cosas que se deben seguir a rajatabla. Por eso hemos hecho un contrato temporal a Capel en lugar de hacer un esfuerzo y firmarle uno más amplio. Incurriríamos en un gasto que no deberíamos hacer. En el aspecto de la afición, queremos que cada día venga un hincha más al Gasca. La única manera de conseguirlo es ganando y entregándonos.

- ¿Cree que el Gasca se puede quedar pequeño?

- El baloncesto hay que vivirlo y hay que intentar que el espectador se sienta partícipe de él. Nuestra afición es buena, empuja, tenemos nuestras peñas y necesitan sentirse parte de todo esto y el Gasca nos ayuda a conseguirlo. En el día de mañana no sé qué va a pasar, pero ahora ahora mismo es un escenario idóneo.

- Ante el Melilla se vio el pabellón con un aspecto fantástico, ¿no?

- Aquel día jugamos a la hora y en el día ideal. Sé que tenemos unos problemas lógicos de instalación, pero desde aquí pido al patronato que, por favor, los partidos se jueguen en casa a las ocho de la tarde. Sería muy bueno porque seguro que a esa hora terminamos llenando las gradas.

- ¿Está disfrutando?

- De lo que más disfruto es de sentirme orgulloso de los jugadores y del cuerpo técnico que tengo. Otra cosa que también me hace disfrutar es que ahora veo en el club una sonrisa que no había visto en el último año desde que estoy aquí . Siempre había cierto grado de amargura y tristeza. Yo soy un tipo de persona que trabajo para que la gente disfrute. En este momento, el único objetivo que tengo es seguir esta línea que hemos trazado, que es un camino muy bonito y muy atractivo. Pero me preocupa poder tener las fuerzas y el empuje suficiente para que todo el mundo entienda este camino.

- En cuanto a nombres propios, los guipuzcoanos Lasa y Oroz están rindiendo a gran nivel.

- Sí, estoy muy contento con ellos, pero, por ejemplo, también con Ricardo Úriz que está jugando a un grandísimo nivel y con buena capacidad anotadora. Me acuerdo ahora de unas declaraciones que hice en verano sobre que los guipuzcoanos debían salir fuera para jugar.

- Sí por supuesto. Pero, ¿porqué lo dice?

- Me refería a que tenían que salir fuera ó jugar en una competición como la LEB. Por ejemplo, estoy encantado con la progresión de Oroz en el puesto de base y estoy entusiasmado de ver a Lander Lasa disfrutar. Estoy también encantado comprobando cómo Mikel Motos está jugando bien en Huesca. Me fastidia lo de Julen Olaizola, porque creo que necesita jugar y era buen momento para él hacerlo aquí. Y no me puedo olvidar de la gente del Easo o de Tolosa. Porque esto creo que tiene que derivar en dos caminos.

- (Sigue)

- O haces un equipo fuerte para subir a la ACB o tienes que ir al camino de potenciar lo nuestro, lo de casa. Metiendo cuatro o cinco guipuzcoanos vamos a potenciar la liga y vamos a hacerles grandes. Es necesario combinarlos con otros jugadores jóvenes, como es el caso de Pardina, Ndoye o Carlson. También hay que poder hacer contratos más grandes para que desde la parcela deportiva se puede dar cosas a la económica.

- ¿Nota cierto bajón en Slezas?

- Una de las diferencias entre el jugador ACB y LEB, además del talento, es la cabeza. Por ejemplo, Carlson puede tener sus altibajos, pero está más cercano a ser un jugador ACB cien por cien y regular. Sin embargo, el caso de Slezas es diferente. Va un poco más lento en el desarrollo personal que en el físico. 'Bully' mete muchas horas con él, es uno de sus cometidos. Pero le decimos que deje de pensar y que juegue.

- Hablando de 'Bully', es su lugarteniente, ¿no?

- Estoy muy a gusto con el cuerpo técnico. Está claro que no se parece en nada al del año pasado donde el entrenador solo se preocupaba de entrenar porque tenía muy buenos profesionales en todos los apartados. Este año tengo grandes ambiciones, que son Onintze, Lander o 'Bully'. Quieren llegar a ser grandes y, de momento, les estoy ayudando a intentar ser ese algo más. 'Bully' es un caso muy especial. Ahora mismo es una pata importante de este proyecto porque hace muchas cosas y sabe aguantarme mi forma de exigir.