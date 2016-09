Uriz: «Quiero que la afición recupere la ilusión»

Ricardo Uriz ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del RETAbet.es Gipuzkoa Basket. El base navarro regresa al club guipuzcoano después de cinco temporadas y lo hace con una idea clara: «Lograr que la afición se identifique con el equipo y que recupere la ilusión».

El navarro se ha mostrado satisfecho por su regreso a San Sebastián, a pesar de "dar un paso atrás" en su carrera deportiva. "Yo nunca me he movido por dinero, lo he hecho por sentimientos. Me daba pena ver el GBC desde fuera, ya que yo ayudé a crecer al club, y ahora devolver a la ciudad a la máxima categoría es un sentimiento", ha asegurado.

Uriz aportará al equipo "veteranía" y la "experiencia" de sus últimos cinco años "al máximo nivel". "Quiero que el equipo me busque en esos momentos difíciles, que los habrá durante la temporada. También quiero que todos los jóvenes se apoyen en mí para aportarles esa visión que me da la experiencia, pero sobre todo, quiero conseguir esa unión entre el equipo y la afición. Vengo con esas ganas de que entre todos hagamos un buen año", ha expresado.

"Yo vengo con la ilusión de volver a sentir que la gente está ilusionada con el GBC. Sé que los últimos años han sido duros, porque cuando venía como rival no veía la ilusión que había cuando jugaba yo en el GBC. Quiero que la gente vuelva a identificarse con nosotros, y aunque ganemos o perdamos, la gente salga satisfecho del trabajo realizado. Quiero que la gente que venga se identifique con el equipo", ha manifestado en su presentación.

El equipo lleva ya dos semanas a las órdenes de Porfi Fisac y Uriz se ha mostrado "optimista" con el rendimiento de sus compañeros. "Son semanas de conocernos, de trabajo físico y de coger la base para la temporada. Nos estamos haciendo al Gasca, y vamos haciendo lo que nos pide y exige Porfi Fisac. Es momento de construir el equipo antes del inicio de temporada", ha indicado.