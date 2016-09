Nekane Arzallus: «Rebajar la deuda no debe estar reñido con que el equipo compita»

Nekane Arzallus está en los albores de su segunda temporada al frente del Gipuzkoa Basket. Vuelve a la LEB, al Gasca, y las apreturas económicas son máximas. La presidenta del club guipuzcoano es consciente de que lo que ocurra con la economía del club es tan importante como lo que suceda sobre la cancha. Ansía que haya más buenas noticias que malas.

- ¿Tiene la sensación de que últimamente las malas noticias sobre el GBC han ganado por goleada a las buenas?

- Muchas veces me levanto y digo: 'a ver si hoy es un día de tranquilidad'. Parece que siempre estamos pendientes de ver qué pasa cada día. Anhelo tener un poco de tranquilidad para tomar decisiones porque parece que siempre vamos de un lado a otro sin parar.

«Uno de los objetivos es equilibrar el presupuesto y las cuentas para dar estabilidad al club»



«Volver al Gasca es como volver a empezar. Tengo la ilusión de poder verlo lleno en algunos partidos»

- ¿Cuál sería una buena noticia para usted?

- Que llegasen los dos jugadores senegaleses y que Porfirio (Fisac) cuente con toda la plantilla para entrenar, amén de que se vayan solucionando todos los temas económicos. También creo que una buena noticia sería, de corazón, que llegásemos a un buen entendimiento con todos los clubes guipuzcoanos.

- Antes de seguir con temas generales, los senegaleses vendrán, ¿no?

- Sí. El jueves o viernes estarán aquí por fin.

- Disputar la LEB Oro es sinónimo de intentar bajar la deuda. ¿Es así?

- Está claro, ese debe ser nuestro camino. Nos ha lastrado mucho durante los últimos cuatro o cinco años. Es como tener la soga al cuello. Vamos a ver si vamos quitando ese lastre, empezando a trabajar de otra manera.

- No van a ser los más ricos de la categoría, a pesar de ser recién descendidos.

- Nunca sabes el presupuesto que van a manejar el resto de equipos, pero seguro que el nuestro no es el más alto, y tengo claro que el objetivo es equilibrar tanto el presupuesto como las cuentas para dar estabilidad al club.

- Durante los últimos tres años han navegado con el presupuesto más bajo de la ACB. ¿Cómo explica la deuda?

- Hay circunstancias y aspectos que han ido lastrando al club y muchas veces no es fácil darle la vuelta por ti mismo. Yo no sé cómo lo hacen en otros sitios porque se oyen rumores de que determinados clubes tienen deuda pero siempre acaban saliendo. Nosotros estamos en permanente conversación con todo el estrato económico, instituciones incluidas, y nos tenemos que ocupar de lo nuestro.

- Siempre han hablado de la deuda que dejó Bruesa. ¿A cuánto ascendía?

- A 1.200.000 euros, pero no estamos culpando directamente a ellos, ni mucho menos. Después de eso, tras acabar en la quinta plaza de la clasificación de la ACB, hubo un cambio de gobierno foral y una rebaja en la aportación de la Diputación cuando habíamos firmado tres contratos -Doblas, Salgado y Sito Alonso- a los que casi no se podía hacer frente. Todos sabemos que pasa con Hacienda: si no vas pagando, la bola se va haciendo más grande. Luego perdimos a Lagun Aro como patrocinador principal y por ello nuestra situación ha sido muy complicada.

- ¿Teme que en la Liga LEB el patrocinio privado se pueda resentir aún más?

- El escaparate de la ACB no es el mismo que en la LEB, pero desde aquí me gustaría transmitir a la gente que aunque el presupuesto ahora es menor, es cuando más ayuda necesitamos. Si este año conseguimos tener esas ayudas, logramos la implicación de empresas y abonados, y le sumamos lo que nos adeuda la ACB del fondo de ascensos y descensos más los derechos de televisión, conseguiremos darle la vuelta. Auguro un buen camino para todos.

- Vuelven al Gasca.

-(Sonríe). Volvemos sí. Es como volver a empezar. Me hace mucha ilusión y me encantaría volver a ver el Gasca lleno. Ese espíritu que está ahí a ver si nos ayuda.

- ¿Qué le diferencia de Illunbe?

- Siempre cuento la misma anécdota: uno de los primeros partidos que jugamos en Manresa, con Pablo Laso de entrenador, tenía un bombo pegado a la oreja. Eso es lo que quiero yo. Que el rival sienta lo que hay en la grada y que la gente se enganche a un nuevo escenario pero que tiene sus ventajas respecto a Illunbe.

- ¿Qué mensaje puede mandar a la afición?

- Lógicamente la LEB no es tan atractiva como la ACB, pero si conseguimos que el equipo compita, la gente se va a divertir. Ahora es cuando necesitamos el apoyo y empuje de todos nuestros aficionados.

- A pesar de las apreturas económicas, supongo que el objetivo es el máximo.

- Por supuesto. Si en la última jornada podemos ser primeros y ascender lo vamos a dar todo. Quiero que el equipo compita y en el verano ya veremos dónde estamos.

- Tener abonado el canon, ¿les da una ventaja sobre un posible ascenso?

- Sí. Tenemos esa ventaja y además hay una resolución pendiente del Tribunal de Cuentas que podría hacer que el canon se rebaje o incluso desaparezca, con lo que en ambos casos nuestra posición es ventajosa respecto a otros.

- La ACB les debe casi dos millones de euros. ¿Qué supondrá recibir esa cantidad?

- Cuando llegue ese dinero nos permitirá coger mucho aire, podremos limpiar muchas cosas del pasado y estar en otra situación.

- Es obligado que le pregunte por la despedida de Doblas y cómo está el contencioso con el jugador.

- He estado con él y cada uno mira por sus intereses. Creo sinceramente que se despidió de forma elegante sin decir ni una mala palabra del GBC. Por ello pienso que sabe lo que el club está trabajando para conseguir el dinero que se le adeuda. Esperemos que todo esto acabe enseguida.

- ¿Es consciente de que su salida, por cómo se produjo, fue un schock para el aficionado?

- Sí, es cierto. Es verdad que no es una situación cómoda. David es un referente para el Gipuzkoa Basket y como decía anteriormente lo que queremos es que todo se solucione cuanto antes.

- ¿Le gusta cómo ha quedado confeccionada la plantilla?

- Me gusta. Va por buen camino. Es una pena la lesión de Andrés (Rico). Si llegan los senegaleses, como he dicho antes, Porfi tendrá a todos para entrenar y las cosas se verán con otra perspectiva. Veo al equipo con ganas e ilusión.