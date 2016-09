«El objetivo es ganar partidos y volver a enganchar a la afición»

Mismo lugar de nacimiento. Mismo puesto en la pista. Casi idéntica altura y simétricas ganas de hacerlo bien. Sergi Pino y Joan Pardina fueron ayer los primeros jugadores presentados por parte del RETAbet.es GBC y ofrecieron su visión de cómo está yendo la pretemporada y de qué esperan de este nuevo curso que comenzará de manera oficial el próximo 2 de octubre.

A botepronto y a la espera de que se cierre la plantilla, el puesto de 'tres' es el que parece mejor cubierto con dos hombres de solvencia y que en su última experiencia en LEB han pasado de los diez puntos de media cada uno.

Pino (Barcelona, 1987) ya sabe lo que es jugar a las órdenes de Porfirio Fisac. Lo hizo hace un par de temporadas en Valladolid. «Fue un gran año para mí y para el equipo. Tengo un recuerdo muy bonito y aparte de confiar en él fue una de las claves para que hoy esté aquí».

Pino está llamado a ser una de las referencias junto con Uriz y Carlson, sobre todo en lo que se refiere a la anotación. El catalán lo sabe y no elude ningún tipo de responsabilidad. «No tengo ninguna presión, confío en mí, en el equipo y tiro hacia delante, no tengo ningún problema en ese sentido».

La forma de jugar del alero barcelonés seguro que engancha a la afición. «Me dejo todo en la pista. Hasta sangre si hace falta, soy un luchador. Es cierto que Porfi me ha pedido que mire más al aro, pero mi forma de jugar no va a cambiar», confesó el ex del Morabanc Andorra.

La veteranía del barcelonés le ayuda a entender al situación que se va a encontrar en un equipo recién descendido y con un público sediento de triunfos. «Nuestro reto es reenganchar a la afición», aseguró. «Ya nos han dicho que con el descenso el año pasado la gente se quedó un poco chafada. Realmente vivimos de la afición. A mí no me gusta venir a jugar y ver que hay poca gente en las gradas. Por eso queremos que la gente venga, se lo pase bien y disfrute con nosotros».

«Un paso adelante»

En los mismos términos sobre la afición habló Joan Pardina (Barcelona, 1993), quien aseguró que «queremos devolver la ilusión del baloncesto a la ciudad con buenos partidos».

El alero formado en las categorías inferiores del Barça aseguró que su fichaje por el Gipuzkoa Basket «es un paso adelante. Es mi segundo año en LEB Oro. Quiero seguir creciendo en la liga, no soy un especialista en ninguna cosa, pero sí que puedo ayudar al equipo en varias facetas».

La pasada campaña, Pardina fue uno de los jugadores más destacados del Peñas Huesca -junto con el ex GBC Goran Huskic- y por ello recela de que el cuadro donostiarra no parta entre las plantillas más potentes de la liga o de que no figure en el primer ramillete de favoritos. «La LEB es una liga muy igualada», declaró el alero catalán. «El año pasado en Huesca el objetivo era la permanencia pero con trabajo y buenos resultados llegamos hasta el play off final». Pardina cree que «ahora mismo hay que intentar trabajar y ganar partidos sin ponernos un objetivo final».