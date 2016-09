David Doblas: «Me hubiera gustado retirarme en el Gipuzkoa Basket»

David Doblas ha puesto punto y final a su vinculación deportiva con el Gipuzkoa basket tras once temporadas vistiendo el dorsal número 13 el club donostiarr, «once años de muchas emociones, de muchas vivencias, son momentos tristes, no voy a llorar y no es el momento. Sí es el momento para agradecer al GBC los momentos que me ha dado, no tengo apenas quejas del trato que he recibido» ha comentado el jugador interior. Doblas ha sido un icono del club, el jugador junto con Andy Panko más conocido del GBC dede su fundación en 2001. «No me puedo olvidar de esta ciudad. Voy por al calle y todo el mundo me conoce y todos me dan ánimos». De todas formas, el cántabro no ha dudado en señalar que «me hubiera gustado retirarme en el Gipuzkoa Basket».

Doblas ha agradecido a los entrenadores que ha tenido y varios jugadores como «Jon Santamaría, Andy Panko, Andrade, Vidal, Papamakarios, Raúl Neto, Mikel Motos o Julen Olaizola». Un caso especial, ha dicho, es el de Ricardo Úriz que «para mí es un hermano». También se ha refirido a sus cuatro entrenadores en esta época y ha valorado detalles de cada uno. «Porfi me hizo crecer, Pablo Laso me hizo titular en la ACB, Sito Alonso me dio madurez y Jaume, en un momento complicado, demostró cómo se debe llevar un equipo».

Apenado por la marcha de varios compañeros, en especial Lolo Encinas y Jon Txakartegi, de los que ha confesado «tienen una calidad profesional y humana inigualable» y, sobre todo, al preparador físico Eugenio Rodríguez «un amigo, que gracias a él soy lo que soy a día de hoy. Sin duda es el mejor preparador físico de la ACB», ha declarado Doblas.

«Hasta el final»

Como no podía ser de otra forma se le ha preguntado al ex capitán por la versión que dio el pasado miércoles el club sobre su contrato y el dinero que se le adeuda. En más de una ocasión Doblas ha reconocido que «no quiero hacer daño al club y no me gustaría que se le apedreara. Sigo teniendo buena relación con ellos y mi trato es cordial».

El pívot nacido en Pedreña no ha querido entrar en hablar de la cifra que dio al presidenta- 125 mil euros- que confesó se le adeudaba al jugador y se ha limitado a zanjar el asunto: «Decir las cifras es muy peligroso». Doblas llegará «hasta el final» en su contencioso con el club e intento de percibir las cantidades que se le deben desde el año 2012.

Sobre sus mejores momentos, el 13 del GBC se queda «con los dos ascensos y el año con Sito en el que hicimos Copa del Rey, quinto puesto y play off». Sobre el ser el único jugador que ha disputado todos los choques del Gipuzkoa Basket en ACB, el de Pedreña ha declarado que «es bonito, aunque no deja de ser una cifra. No soy un superhombre por eso. Gente como Andy Panko me enseñó que se puede jugar con dolor».

Ahora mismo Doblas se encuentra sin equipo y confía en que pueda firmar por algún conjunto de la ACB o bien hacer las maletas y jugar en el extranjero.