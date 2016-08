La delgada línea entre la ilusión y la supervivencia

Primer día en la oficina, o lo que es lo mismo, sobre el parqué del José Antonio Gasca para la nueva plantilla del Gipuzkoa Basket. El nuevo proyecto del club guipuzcoano echó a andar en la tarde de ayer en un marco nuevo, la liga LEB Oro. O por lo menos distinto al de las últimas nueve temporadas anteriores donde el equipo había competido en la ACB.

No estaban todos ya que los dos jugadores senegaleses incorporados en esta nueva singladura en la LEB no han aterrizado aún en San Sebastián. El resto de jugadores empezaron a sudar la gota gorda a las órdenes de Lander Castro, nuevo preparador físico, y después Porfi Fisac fue el encargado de supervisar la sesión.

«La plantilla la hemos hecho con un condicionante económico claro y lo más importante es tratar de que el club tenga muchos años de vida», fueron las primeras palabras de Fisac minutos antes de que comenzara la primera sesión de la pretemporada con sus nuevos pupilos.

El técnico segoviano reconoció que «no esperaba encontrar a jugadores en el mercado como Ricardo Úriz o Mike Carlson a estas alturas de temporada. Estoy contento con lo que tengo y sé que nuestro cinco inicial será de calidad».

Quiso ser rotundo desde el primer día. «No estamos entre los cinco o seis mejores equipos de la competición, pero la LEB es una liga valiente y atractiva, donde hay un margen de maniobra amplio»

A renglón seguido el máximo responsable a nivel deportivo del club dijo que «hay una aspiración clara y es que cada uno que venga al Gasca se sienta orgulloso. Es necesario que ese público que venga entienda que estamos en un periodo de supervivencia. Ojalá sea el más corto posible». Posteriormente el entrenador del GBC apostilló que «esto no quiere decir que no vayamos a pelear por entrar en play off o por luchar para ascender. No es nuestro objetivo, ese es hasta dónde vamos a poder llegar».

Los que faltan

Entre otras cosas Fisac reconoció que habrá cuatro amistosos en esta corta pretemporada, frente al Burgos, Pau Orthez y los dos encuentros correspondientes a la Euskal Kopa.

El segoviano fue preguntado por los dos jugadores que faltaban en la concentración, Thierno Niang y Abdoulaye Ndoye, a quienes conoce de su estancia en la selección de Senegal y que quizá sean los más desconocidos para el público en general. «Thierno es un base que viene a ayudarnos por la lesión de Andrés Rico» aseguró Fisac. «Es un jugador muy físico y talentoso capaz de defender a bases, escoltas y aleros».

Fisac definió a Abdoulaye Ndoye como «una apuesta de su agente y mía» para traerlo a jugar a San Sebastián. «No es el típico jugador saltarín senegalés. Corre bien el campo, rebotea y tapona. Lo mejor es que con solo 19 años entiende muy bien el juego».