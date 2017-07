Gipuzkoa Basket La ACB ratifica la rebaja en las cantidades para el ascenso Francisco Roca (izquierda) presidiendo la Asamblea de ayer en Barcelona. / ACBPHOTO El GBC deberá abonar 400.000 euros como inscripción antes del sábado y hacer un equipo con al menos dos millones de presupuesto RAÚL MELERO San sebastián Martes, 11 julio 2017, 07:43

. El Gipuzkoa Basket navega entre la buena noticia de ver rebajado en diez veces la cuota de entrada a la Liga ACB (de 4,7 millones a algo más de 400.000) y la presión que supone tener solo seis días para inscribirse en la competición, con lo que ello supone.

De todas formas, da la impresión de que la balanza se desnivela en favor del optimismo de retornar a la ACB, aunque se prevén jornadas frenéticas en las oficinas de la entidad donostiarra. Tras conocerse la resolución, los teléfonos de los dirigentes echaban humo y las reuniones se precipitaban para trazar una hoja de ruta que se asemejaba a una llegada masiva del Tour de Francia para reunir todas las condiciones requeridas.

Más información La concreción de un sponsor, clave para la inscripción

La Asamblea de la ACB ratificó en su reunión de ayer en Barcelona la resolución tomada el viernes pasado por la comisión de clubes negociadora con la Federación Española de Baloncesto y el Consejo Superior de Deportes. Se suprime la figura del canon o cuota de entrada y el fondo de regulación de ascensos y descensos, que son sustituidos por el llamado 'valor de participación'. Lo que supone que el GBC deberá abonar algo más de 1,6 millones de euros pero para ello tiene cuatro temporadas.

Así las cosas, para que el club presidido por Nekane Arzallus esté la próxima temporada en la ACB, le bastaría con reunir 400.000 euros -que serían además retornable en caso de descenso-, aunque también deberá contar con un presupuesto mínimo de dos millones de euros.

«Una buena noticia»

Condiciones muy ventajosas si se comparan con lo que la Asociación de Clubes solicitaba en anteriores temporadas. Exigía la cuota de entrada (3.129.398 euros + IVA) y el fondo de regulación de ascensos y descensos (1.564.697 euros + IVA, retornable en caso de descenso). Por ello, en las últimas seis temporadas solo se produjo un ascenso desde la Liga LEB Oro, que fue el del Morabanc Andorra hace tres temporadas, debido a las leoninas condiciones solicitadas por la ACB que le han convertido en una competición casi cerrada.

El presidente de la ACB, Francisco Roca, valoró el acuerdo sobre las nuevas condiciones económicas de acceso como «una buena noticia para el baloncesto español. Los clubes han hecho un gran esfuerzo en la negociación, rebajando notablemente las condiciones de acceso para que se puedan producir los ascensos y alcanzar un modelo consensuado entre todas las partes». También destacó «la voluntad negociadora de la Federación y el CSD para llegar a un acuerdo óptimo».

Donde no se ha podido llegar a una entente cordiale ha sido en cuanto al modelo de competición, que los clubes poderosos deseaban que se redujera a 16 escuadras. «No hemos dicho un 'no' rotundo, pero el modelo negociado con FEB y CSD no goza del consenso interno necesario», dijo Roca sobre las reglas de los próximos ascensos y descensos entre la ACB y la Liga LEB.