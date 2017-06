GIPUZKOA BASKET Cara y cruz en el primer año lejos de casa Reencuentro. Motos y Olaizola vuelven a coincidir en Donostia tras jugar un año en Huesca y Murcia, respectivamente. / SARA SANTOS Mikel Motos y Julen Olaizola se vuelven a juntar en Donostia para organizar su campus 'Dos más uno' y creen que el GBC tiene difícil el regreso a la ACB RAÚL MELERO Miércoles, 28 junio 2017, 20:32

Después de varias temporadas juntos, los inseparables exGBC Mikel Motos y Julen Olaizola separaron sus carreras deportivas para probar suerte, el primero en el Huesca de LEB y el segundo en el UCAM Murcia de ACB. «Ha sido un año de aprender mucho, de progreso», reconoce Motos, para quien «la temporada fue mejorando, sobre todo con el cambio de entrenador. Me fui encontrando cada vez más a gusto». El equipo oscense se libró del descenso a la LEB Plata en la última jornada. «Fue un subidón, como haber ganado la liga», dice el escolta donostiarra, quien optó por el Huesca «para progresar como jugador, ganarme minutos y vivir una nueva experiencia».

La temporada anterior, el Huesca llegó al final del play-off por el ascenso y en esta ha luchado por no bajar. Motos cree que «en el club tienen claro que el objetivo era mantenerse en la LEB Oro como fuera».

Información en la web www.campusdosmasuno.com Organizadores Mikel Motos y Julen Olaizola. Lugar Axular Lizeoa. Para niños y niñas nacidos entre 2001 y 2011. Precio 200 euros. Actividades Basket, piscina... Duración una semana.

El escolta subraya qué es lo que más ha echado de menos: «El mar. También a la familia, a los amigos y algunas costumbres, pero principalmente no tener cerca el mar». Motos confiesa que ha estado cerca de casa porque «en dos horas y media me plantaba en Donostia. Mi caso no es como el de Julen, que está tan lejos. Ha sido una experiencia fuera de casa, pero no lejos de casa».

Queda tiempo para hablar de la próxima temporada, pero Motos no quiere «frenarse. Huesca está contento conmigo y me han ofrecido seguir, pero tendré que pensar y meditar la decisión».

La empresa que tenía entre manos Julen Olaizola era muy complicada ya que arribó a un equipo con unas miras muy altas y que ha jugado la Eurocup. «Ha sido un año difícil y duro», relata el poste donostiarra. «Cuando parecía que me iba a ganar minutos en la pista y tener otro rol, me lesioné. Pero bueno, soy positivo. Ya estoy bien. Me quedé en Murcia a hacer una especia de post temporada y estoy perfectamente recuperado»

Olaizola sabía que iba a ser muy difícil hacerse un hueco en el equipo. «Era una oportunidad que no podía desaprovechar. No me arrepiento a pesar de no haber disfrutado de minutos. He vivido la experiencia de jugar en Europa, en un equipo con altas expectativas, y solo espero volver a entrenarme otra vez con ellos para demostrar mi valía».

El pívot ha coincidido con uno de los malabaristas de la liga Endesa, Facundo Campazzo. «No os lo podéis imaginar. Es increíble todo lo que hace», afirma sobre el base argentino. «Además, no para en los entrenamientos. Aunque juegue cuarenta minutos el domingo, el lunes se entrena como un animal. Es digno de ver».

Motos y Olaizola le han cogido el gusto a reunirse con los más pequeños y, como asegura el escolta, «es la tercera vez que organizamos nuestro campus 'Dos más uno', así que somos ya unos veteranos», manifiesta en tono de broma. Comenzó el lunes y «estaremos toda la semana en las instalaciones del Axular Lizeoa». No quieren desvelar las sorpresas que habrá. «Son muchas», cuenta Julen Olaizola, quien se siente «muy a gusto con los más pequeños».

Ambos debutaron en la liga Endesa con el GBC y guardan «un sensacional recuerdo de todo lo vivido». Pero, como desvela Motos, «hay veces que debes cambiar el rumbo y seguir tu camino». Los donostiarras creen que «parece que está difícil que puedan entrar en la ACB por las últimas condiciones que han puesto, pero seguro que van trabajar a tope para ello. Estaría bien», sentencian al unísono.