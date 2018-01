Fútbol Zidane: «Yo, como entrenador, ahora no necesito un portero» 01:02 El entrenador del Real Madrid se opone a la llegada de Kepa en el mercado de invierno EFE Sábado, 6 enero 2018, 14:52

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ha asegurado que no necesita un refuerzo para la portería en el mercado invernal pese a que se habla de la posible llegada para el puesto de Kepa Arrizabalaga.

«Yo, como entrenador, ahora no necesito un portero. Si en junio hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede ser que haya posiciones donde podemos fichar. Pero hoy en día no veo eso. Por eso no estoy hablando de los jugadores que no pertenecen al Madrid y respetando sobre todo a mis jugadores», ha declarado en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Celta de Vigo.

El francés que, pese a todo, ha afirmado que no ve ningún inconveniente de manera general a la hora de fichar en invierno, ha mostrado también su deseo de que no se produzcan bajas.