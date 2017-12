Mundial de Clubes | Semifinales Zidane: «No voy a pedir un delantero, Benzema ha estado muy bien» Zidane, hablando con Cristiano. / Ahmed Jadallah (Reuters) El técnico sale nuevamente en defensa de su compatriota tras quedarse otra vez sin marcar el delantero ante el Al Jazira COLPISA MADRID Miércoles, 13 diciembre 2017, 21:52

Zinedine Zidane volvió a salir en defensa de Benzema tras otro partido en el que el delantero se quedó sin marcar tras fallar varias ocasiones claras y en el que también se topó con el palo. No reclamará ningún refuerzo para el frente de ataque puesto que está satisfecho con la labor de su compatriota. "No voy a pedir que traigan un delantero, para nada. Karim está bien. No ha metido gol. Parece que Karim tiene que marcar siempre. Ha hecho un buen partido, se ha movido bien, él y Cristiano, pero no han querido entrar. Estoy un poco decepcionado por él porque él quería marcar. Yo estoy contento con el partido de todos", manifestó el técnico después de que el Real Madrid sacase adelante una trabajada victoria (1-2) frente al Al Jazira.

Reconoció el preparador que su equipo sufrió durante el choque, pero lo atribuyó a las cosas que tiene el fútbol. "En la primera parte no ha querido entrar, con todas las ocasiones que hemos tenido. Luego, a la contra, nos hicieron un gol, pero había que tener paciencia y es lo que hicimos en la segunda parte. Íbamos a tener otras ocasiones y es lo que conseguimos con el gol de Cristiano", apuntó Zidane, que se mostró "contento" por la actuación de Bale, determinante con un tanto al minuto de entrar al campo que significó el boleto para la final del Mundialito ante el Gremio brasileño. "Entra y hace la diferencia", apuntó sobre el galés, que sólo había disputado media hora ante el Fuenlabrada en Copa en más de dos meses y medio.

Resaltó el entrenador francés que se trata de un "resultado merecido" tras un "partido complicado" en el que el videoarbitraje fue protagonista en dos goles a los que el árbitro no acabó concediendo, uno para cada equipo. "Es lo que hay, tenemos que adaptarnos a todo esto. A veces tarda mucho, no sabemos lo que ha pasado", manifestó cuando se le cuestionó por la demora del brasileño Sandro Ricci a la hora de anular el tanto de Casemiro.