El Zarautz domina y vence al Mondragón

Irigoien, Aranguren, Etxeberria, Ahedo, Álvarez (Aldaburu, min. 89), Marín, Ugalde (Andreano, min. 53), Asensio (Arregi, min. 89), Zabaleta, Manterola (Olaizola, min. 64) y Galbete (Navarro, min. 84).
Pérez, Azkarate (Etxeberria, min. 85), Mikel González, Mujika, Aranbarri, Uribesalgo, Arrizabalaga (Hernández, min. 69), Valle (Markel González, min. 46), Aizpurua (Barbero, min. 80), Eraña y Pavón (Sánchez, min. 58).
- GOLES:
- 1-0, min.35: Zabaleta. 2-0, min.46: Asensio.
- Árbitro:
- Ayesa. Amonestó a Aranguren, Marín, Galbete y Ahedo, por parte del Zarautz, y a Mujika, Azkarate, Sánchez, Mikel González y Aranbarri, por parte del Mondragón.
El Zarautz suma y sigue en Asti al superar con comodidad al Mondragón, un resultado merecido. Los locales buscaron con ahínco el gol, mientras que los visitantes se limitaron a buscar la sorpresa a la contra.