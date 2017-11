Leyenda del Barça Xavi colgará las botas a final de temporada Xavi, en un partido del Al-Sadd. / Afp El centrocampista, que milita en el Al-Sadd de Catar, tiene el propósito de convertirse en entrenador una vez termine su carrera como futbolista COLPISA MADRID Viernes, 10 noviembre 2017, 13:14

Xavi Hernández apura sus últimos meses sobre los terrenos de juego. El que fuera faro del Barcelona durante 17 temporadas y pieza capital de la mejor etapa de la selección española, con la que disputó 133 encuentros en los que marcó doce goles y conquistó un Mundial y dos Eurocopas, planea colgar las botas a final de temporada. "He tenido la suerte de no tener lesiones y creo que mi carrera ha ido progresivamente hacia abajo, ha hecho un descenso. Catar me ha permitido eso. Ya veo que también me canso más, que me cuesta recuperar, seguramente será mi último año como futbolista. Tengo la idea de sacarme el carnet el año que viene y ser entrenador", ha señalado en una entrevista a 'Mundo Leo'.

El centrocampista, que desde hace dos campañas milita en el Al-Sadd de Catar, ha proclamado su orgullo por haber pertenecido a una generación que escribió algunas de las páginas más gloriosas en la historia del Barça, abanderada por Messi. "He vivido cosas extraordinarias con su generación, que todavía está y sigue, Iniesta, Piqué, Busquets... Llevan 10 años consiguiendo muchas cosas y ahora parece que si no ganas la Champions es un medio fracaso. Hace dos años, por ejemplo, se ganó Liga y Copa, pero el Madrid ganó la Champions y el balance fue negativo, y la temporada había sido histórica", ha señalado en referencia a sus años vistiendo la elástica azulgrana, con la que ganó un total de 25 títulos, incluyendo ocho Ligas, cuatro Ligas de Campeones, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España y otras dos Supercopas de Europa, así como dos Mundiales de Clubes.

El mediocentro, que dejó el Barça al término de la campaña 2014-2015, se ha deshecho en elogios hacia Messi, al que ha tachado de "futbolista total". "Es capaz de regatear, organizar el juego, pasar, hacer el último pase, romper líneas, tirar faltas, penaltis, chutar desde fuera del área. Es un futbolista total y ha ido progresando a lo largo de su carrera", ha remarcado el centrocampista de Terrassa, que sigue teniendo el récord de partidos disputados con el club azulgrana, 869, en los que marcó 87 goles. "El FC Barcelona y la selección argentina no pueden permitirse el lujo de que pasen 10 minutos en un partido y Leo Messi no toque el balón. Tiene que entrar en juego. Tiene que estar donde pasan cosas en el juego, donde va el balón", ha subrayado en referencia al rosarino.

Xavi se ha referido por último al nuevo Barça de Ernesto Valverde, del que ha dicho que ve una línea de "continuidad" respecto al estilo que ha caracterizado al club desde los tiempos de Johan Cruyff. "Veo continuidad, sinceramente. Sí que es verdad que, igual, ha habido futbolistas que ha fichado el Barcelona en los últimos años que no son para el estilo del Barcelona, pero no hemos perdido el estilo. O sea, se ha fichado a Valverde ahora o Luis Enrique, que quería jugar un fútbol de ADN Barça, de filosofía Barça", ha remachado.