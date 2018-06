Los viejos rockeros nunca mueren

A las puertas de que arranque una nueva edición de la Donosti Cup -el pistoletazo de salida es el 1 julio- este sábado se celebraron las finales de la 5º edición de la Donosti Masters Cup.

Este Torneo Internacional de Fútbol veterano ha mantenido las mismas categorías que en ediciones anteriores, una para mayores de 35 años y otra para mayores de 45. Participaron un total de 48 equipos; 29 en la categoría +35 y 19 en la categoría +45. Un total de 5 países estuvieron representados en el torneo: España, Francia, Italia, Inglaterra y Holanda.

La Donosti Masters Cup estuvo organizada bajo la modalidad de liguilla en grupos de cuatro o cinco equipos. Los dos primeros de cada grupo se clasificaron para jugar la Liga de Campeones, mientras que los terceros y cuartos disputaron la Europa League. Las fase eliminatoria y la final de la Europa League se jugó este sábado por la tarde en Puio y la de la Champions League en Berio. En categoría +45, Hondarribia y Ath Sant Just disputaron la gran final. Pero fue el equipo catalán quien se alzó con la victoria en una final muy disputada en la que los hondarribiarras también gozaron de buenas e interesantes oportunidades. Finalmente, el Ath Sant Just se subió al podio tras derrotar por 2-1 al conjunto guipuzcoano. Por otro lado, en categoría +35, el conjunto madrileño Granitez y los alicantinos Alcoy lucharon por alzarse como campeones. Un solitario gol del equipo de la capital fue suficiente para que se alzaran con la victoria. No obstante, los alicantinos de Full Equip mostraron un alto nivel y gozaron de varias oportunidades para lograr el empate. Los espectadores mantuvieron la tensión hasta el pitido final.

Desde que se disputó la primera edición en 2013, la participación ha crecido año tras año y en esta edición se han inscrito 48 equipos, casi el doble que en 2017, cuando participaron 28, lo que obligó a la organización a ampliar su programa habitual y programar partidos desde el mismo viernes, además de añadir nuevos campos para abarcar el centenar de partidos que se disputaron sobre el verde.

La Donosti Masters Cup se configura como un evento que aúna fútbol, turismo, gastronomía y actividades sociales. El viernes, después de la primera ronda, se celebró una recepción oficial en el Palacio Miramar. Entre los equipos extranjeros, el torneo contó por primera vez con un conjunto holandés, el Naarden All Star. De perfectos anfitriones bien podrían haber ejercido los franceses del Espagnol Orleans, que han participado en todas las ediciones disputadas hasta la fecha.