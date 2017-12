Tres anfitriones para una fiesta... tras retrasarse la moción de censura

Rubiales lamenta el aplazamiento y las formas de la Junta Directiva

Luis Rubiales lamentó el aplazamiento de la moción de censura que ha interpuesto contra Ángel María Villar. “No me ha sorprendido porque no me sorprende nada de estos señores. Lo único que pretenden es demorar, desprestigiar e impedir el voto de algunos asambleístas. Si demoran tanto la Asamblea, no se podrán votar algunos asuntos, como las cuentas o los presupuestos”, comentó a Sportyou. "Sigo pensando que voy a ganar. La Asamblea saldrá antes de lo que piensan Larrea y algunos de la Junta. Ellos quieren llevarla a mayo, pero estoy convencido que será muchísimo antes”. Rubiales ni siquiera fue convocado a esta Junta Directiva, a la que pertenecía como presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). “A mi ni me han convocado. Como he dejado de ser presidente de AFE, debo de haber dejado de ser miembro de la Junta Directiva, pero a mi nadie me ha llamado para decirme que ya no soy miembro de la Junta”, destacó al citado medio.