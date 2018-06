Fútbol LaLiga vende los derechos del fútbol para tres años por 3.421 millones Cámara de televisión, en el césped del Camp Nou, antes de un partido de la Liga española. / Reuters Telefónica se hace con los paquetes más atractivos por 2.940 millones y Mediapro se queda por 481 con los derechos de difusión en los bares DV Y AGENCIAS Lunes, 25 junio 2018, 23:58

Telefónica se ha hecho con los paquetes más atractivos de los derechos televisivos del fútbol español para el trienio que va desde la temporada 2019-2020 a la 2021-2022, tras la adjudicación de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) hecha pública este lunes. El montante de todo el contrato es de 3.421 millones de euros, el mayor contrato televisivo de la historia para los clubes españoles, y un 15% superior sobre lo recaudado en el trienio anterior (2.978 millones). La LFP, que perseguía conseguir 3.900 millones de euros por el conjunto de los derechos, aún espera cumplir con ese objetivo, ya que ayer solo subastó cuatro de los ocho lotes en que se dividía la subasta.

A partir de la temporada 2019-2020, la operadora será quien decida, diseñe y desarrolle los contenidos, que tendrán el sello Movistar. En concreto, Telefónica se ha adjudicado en exclusiva un partido de cada jornada de Primera División, en abierto o de pago, en primera selección, el conocido como 'partidazo'. Este lote incluye también los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División (playoffs), en abierto o de pago, en no exclusiva y los resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División en no exclusiva. La adjudicación de estos lotes se ha realizado a un precio idéntico, 980 millones de euros para cada una de las tres temporadas, lo que supone un montante total de 2.940 millones de euros.

Movistar ofrecerá en exclusiva el 'partidazo' de cada jornada y ocho partidos de Primera

Es el mayor contrato televisivo de la historia de LaLiga, con un aumento del 15% sobre el anterior

Con ello, Telefónica emitirá en exclusiva ocho partidos de cada jornada de Primera División de pago y, de manera no exclusiva, los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División (playoffs) de pago y resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División.

Para Telefónica, la oferta se ajusta a los «parámetros» que la compañía estaba dispuesta a realizar para un «precio apropiado». El coste pagado supone una ligera deflación sobre la última temporada del ciclo anterior y, en el caso de los costes netos, la deflación es aún mayor, superior al 5%.

Por su parte, Mediapro ofrecerá en exclusiva resúmenes en abierto de las competiciones y los partidos de Primera y Segunda División, de pago, para su difusión únicamente en establecimientos públicos (clientes no residenciales). El lote también incluye seis partidos de la fase de ascenso a Primera División (playoffs) de pago, en no exclusiva y resúmenes de todos los partidos de Primera y Segunda División en no exclusiva. El precio pagado por el grupo de Jaume Roures rondaría los 481 millones de euros.

Si otros operadores como Vodafone y Orange quieren tener el fútbol a partir de 2019 tendrán que recomprar estos derechos a Telefónica, que los tendría que revenderlos por un precio de mercado regulado que varía en función del número de abonados. La Liga tampoco ha conseguido por el momento conseguir el interés de las nuevas empresas de internet como Amazon, Facebook y Netflix, ya que los únicos adjudicatarios de los cuatro bloques han sido Telefónica y Mediapro. No obstante, la LFP confía en que en una segunda ronda, estos nuevos actores digitales se sumen a la puja por los bloques restantes.

En un comunicado, LaLiga dijo confiar en que los lotes que no han sido adjudicados en esta primera ronda lo sean, «también de manera satisfactoria», en los próximos meses. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró «satisfecho» y subrayó que el resultado es «positivo para todos los que forman parte, directamente o indirectamente, de la industria del fútbol español». «Clubes, operadores adjudicatarios, patrocinadores y, muy especialmente, los aficionados al fútbol, salen ganando con este concurso», señaló.

Derechos internacionales

Por otra parte, el Órgano de Control también ha renovado el contrato con Mediapro para la venta de los derechos audiovisuales internacionales durante las próximas cinco temporadas (2019-2024).

Gracias a este acuerdo, LaLiga se garantiza unos ingresos por estos derechos internacionales de 4.485 millones de euros durante las próximas cinco temporadas, un 30% más que en el anterior trienio.

Los cuatro lotes adjudicados por el mercado nacional español representan un total de 3.421 millones de euros, «una media de 1.140 millones de euros por temporada, lo que supone un aumento del 15%» en relación a las tres temporadas precedentes, explicó la Liga en un comunicado.

Estos lotes fueron atribuidos a los grupos españoles Telefónica y Mediapro. Los cuatro lotes restantes serán adjudicados «en los próximos meses», espera la Liga.

«Con estos resultados provisionales LaLiga pone de relieve el creciente valor del fútbol español. La mejor liga del mundo es también líder en el sector del ocio y entretenimiento», destaca el comunicado, mientras que los temores de una bajada en el presupuesto, estando de fondo un descontento de las emisoras, había aparecido en los últimos meses.

A principios de marzo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que la venta de todos los derechos en el mercado español apuntaba a una montante de 1.300 millones de euros por un año para la temporadas 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, cuando el contrato actual, firmado en 2015, aportó alrededor de 1.100 millones de euros esta temporada.

La Liga explica por otro lado haber renovado por cinco temporadas (2019-2024) el contrato con Mediapro para los derechos audiovisuales internacionales del fútbol español, por 4.485 millones de euros, es decir aproximadamente 896 millones de euros por campaña, lo que representa un incremento del 30% en relación al acuerdo precedente.

Los temores de una caída en los ingresos del fútbol europeo se vieron alimentados a comienzos de año por el ligero descenso de los derechos televisivos nacionales del Campeonato de Inglaterra tras vender los primeros cinco lotes (de un total de siete) para el período 2019-2022. Incluso si esto se pudiera compensar con un aumento en los derechos internacionales de televisión.

