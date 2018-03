Fútbol femenino «Siguieron insultando a la árbitra cuando salió de la ducha» Una colegiada de diecisiete años recibe improperios machistas en un partido de categoría cadete femenino entre el Hernani y el Eibar BORJA OLAZABAL Lunes, 26 marzo 2018, 12:03

No importa absolutamente nada el minuto de juego que fuera. Ni el resultado que campara en el marcador. Todo quedó en un segundo plano cuando un grupo de padres y madres que estaban en las gradas de Zubipe, en Hernani, empezaron a recriminar las decisiones que estaba tomando la árbitra del partido. El tono agresivo de sus palabras fue subiendo de nivel. Tanto, que quien estaba allí presente tacha de «exageradas» las malas formas hacia la colegiada.

Los hechos ocurrieron en el encuentro de categoría cadete femenino que disputaron el sábado el Hernani y el Eibar. Dirigía el choque una joven de Andoain, de diecisiete años y que juega en el Euskalduna juvenil, y que sufrió en sus carnes una actitud desde la grada totalmente censurable.

Lo acontecido ha salido a la luz gracias a un video publicado por el Comité Técnico de Árbitros de Gipuzkoa. En él se puede ver a un grupo de padres de las jugadoras del Eibar gritando a la árbitra. Decían, «te voy a cortar la coleta. ¿Serás del mismo centro de Hernani, verdad?».

En las imágenes no se ve demasiado. Aseguran que hubo mucho más. Ane Ibarburu, coordinadora del fútbol femenino del Hernani, cuenta que «estuvieron todo el partido metiéndose con la árbitra. Empezaron con protestas, pero el tono fue subiendo de nivel y acabaron con insultos machistas».

Lo peor de todo sucedió una vez finalizó el encuentro. Cuando la tensión se debería haber rebajado, fueron a más. Ibarburu asegura que «los insultos siguieron cuando acabó el partido, pero también cuando la árbitra se fue a los vestuarios. Estuvieron esperándola fuera y cuando salió, una vez duchada, siguieron insultándole. Se tuvieron que meter en medio padres de las jugadoras del Hernani para calmar un poco la situación. Hemos hablado con gente del Eibar y parece que no es la primera vez que tienen estos problemas».

Mal trago

¡

Este periódico trató ayer de ponerse en contacto con la colegiada, Uxue A.M., pero personas próximas a ella apuntan que se quiere mantener al margen de la polémica, y aunque no está llevando mal lo acontecido, no lo pasó nada bien durante el partido. La coordinadora del Hernani añade que «acabó medio llorando y se le veía muy nerviosa. Es una chica muy joven, que juega a fútbol y que está empezando en el arbitraje, y estas cosas seguro que no le ayudan en nada. Nosotras desde el Hernani lo que tenemos claro es que condenamos totalmente este tipo de actitudes y le mandamos todo nuestro apoyo».

Además, desde el club hernaniarra han emitido un pequeño comunicado vía Twitter en el que señalan que «no aceptamos las actitudes machistas y denunciamos lo acontecido. Por encima de todo defendemos el trato respetuoso hacia los árbitros. Quien no cumpla con estas normas, no es bienvenido de ninguna manera en Zubipe».

Una de las personas que más cerca ha estado de Uxue en las últimas horas ha sido su entrenador, Achraf Yerrou. Ayer mismo habló con ella y significa que «ella está bien, no le está dando vueltas a lo que ha pasado. Aun así, todos tenemos claro que fue lamentable lo que hicieron esos padres».

Apoyo institucional

Las reacciones a nivel institucional no han tardado en producirse y desde la Diputación de Gipuzkoa quieren mostrar todo su apoyo hacia la colegiada. El propio Denis Itxaso, diputado de Cultura y Deportes, lamenta que «se den este tipo de situaciones. Nos provoca enfado y las tenemos que denunciar. Vemos en las gradas una agresividad que no se corresponde con el espíritu deportivo que promueven los clubes. Se trata de una agresividad que se plasma en actitudes machistas y xenófobas y no lo vamos a dejar pasar porque el deporte debe ser un vehículo de transmisión de valores. Esta gente -en alusión a la árbitra- lo hace con toda su buena voluntad y permite que se jueguen los partidos. ¿Alguien cree que a la chavala le importaba quién ganara?».

Itxaso también asegura que «desde la Diputación vamos a impulsar un plan de concienciación para acabar con este tipo de situaciones. Educar a los padres es difícil, por lo que queremos que el mensaje salga de los jugadores y jugadoras hacia la grada. Lo hemos hecho con otros temas como el reciclaje y creemos que el mecanismo es bueno. Y es que no hay nada que pueda pesar más en un padre o una madre que lo que les digan sus propios hijos».

Por rescatar algo positivo, el diputado concluye diciendo que «lo bueno es que estas actitudes están cada vez peor vistas y es más fácil denunciar. Hay que agradecer lo que ha hecho la persona que grabó y denunció estos hechos».