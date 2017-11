Fútbol Odriozola apunta a titular con La Roja Álvaro Odriozola y Marco Asensio durante el entrenamiento de la selección. / EFE Odriozola volverá a ser titular mientras Illarramendi espera en el banquillo. Julen Lopetegui insiste que Costa Rica está «consolidada» por lo que tirará de habituales, y tiene previsto hacer debutar a Kepa RODRIGO ERRASTI MÁLAGA Sábado, 11 noviembre 2017, 09:53

. «Esto no es un tránsito al Mundial, esto es una preparación y tenemos que aprovechar estos partidos», insiste Julen Lopetegui, satisfecho porque España no esté buscando una plaza para el próximo verano en Rusia como le sucede a una tetracampeona como Italia. No oculta que aprovecharán los dos partidos ante selecciones mundialistas, como Costa Rica -que llegó a los cuartos de final del Mundial de Brasil- y Rusia -la anfitriona-, para probar distintos futbolistas. «Costa Rica es una selección consolidada absolutamente en la parte noble del fútbol mundial. Nos va a obligar a hacer un gran partido para poder ganar», detalla el seleccionador, que no olvida el 2-2 de 2011 en San José.

La Rosaleda está deseando ver a su querido Isco en un partido importante para algunos de los nuevos (Luis Alberto o Alberto Moreno) que podrían estrenarse. «Entre los cuatro técnicos tratamos de seguir durante la temporada a todos los jugadores que nos parecen seleccionables. Estamos pendientes de su evolución», dijo antes de analizar Luis Alberto, que también pasó por el Málaga. «Es un chico que tiene condiciones técnicas que mezclan muy bien con nuestra manera de entender el juego y su presencia estelar en un equipo que va arriba como es la Lazio ha hecho que pensásemos que era un buen momento para que viniera», explica. Saúl destaca la importancia que tiene para los más jóvenes competir bien estos dos encuentros. «Los partidos son de preparación y habrá rotaciones. Tenemos que ganar y que haya una buena imagen de la selección. También perfeccionar lo que hemos hecho y no perder la ambición por ganar y competir. Hay que dejar buenas sensaciones. El míster cuenta con todos. Si haces bien las cosas tienes tu recompensa. Tenemos que demostrarle que puede contar con todos y él decidirá».

Once de garantías

Lopetegui alineará un once con muchos pesos pesados sobre el césped de La Rosaleda. Eso si, dará los galones a Kepa Arrizabalaga bajo los palos. Álvaro Odriozola apunta al lateral derecho y estará acompañado en la zaga por Ramos, Piqué y Alba. Busquets comandará la sala de máquinas junto con Thiago Alcántara, Andrés Iniesta, completando Isco Alarcón, David Silva y Morata un once que apunta a ser perfectamente alineable en la cita mundialista de Rusia. Asier Illarramendi deberá esperar su oportunidad desde el banquillo. En el cuadro centroamericano las grandes ausencias serán las del cancerbero del Real Madrid, Keylor Navas y tampoco estarán Bryan Ruiz y de Joel Campbell.