Mundial Odriozola apunta a titular en el amistoso del domingo con Suiza Yeray, Odriozola, Reina y Unai Núñez, ayer en Las Rozas.

Los realistas Álvaro Odriozola y Mikel Oyarzabal volvieron a entrenarse ayer a las órdenes de Julen Lopetegui en Madrid. El seleccionador prosiguió con la preparación de su equipo para el Mundial de Rusia, con el amistoso del próximo domingo ante Suiza ya a la vista, donde el lateral será titular y el delantero esperará su oportunidad de tener minutos. Dani Carvajal continúa con su recuperación de la lesión muscular que se produjo en la final de la Liga de Campeones. El blanquiazul Odriozola es su sustituto natural y será el lateral derecho titular al menos hasta que el madridista esté en condiciones de volver a jugar.

Ayer, desde las 11.30 horas, el conjunto se ejercitó en un campo anexo al habitual para después trasladarse al otro terreno de juego para el resto de la sesión, solo abierta los primeros 15 minutos a los medios de comunicación, en la que sólo se pudo observar a los jugadores en 'rondos' antes de entrar en acción.

Antes del entrenamiento, los futbolistas fueron sometidos a analíticas y pruebas médicas por grupos y mantuvieron una reunión.

Aún faltan cinco futbolistas por incorporarse a la selección para el Mundial 2018, los campeones de Europa con el Madrid, de vacaciones hasta el próximo lunes: Sergio Ramos, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Isco Alarcón y Marco Asensio. Cuando lleguen todos los madridistas Mikel Oyarzabal abandonará la concentración, ya que no está en el grupo para Rusia.

Januzaj: «Gran temporada»

El realista Adnan Januzaj, que aspira a entrar el lunes en la lista definitiva de 23 de Bélgica para el Mundial de Rusia, se describió ayer como un jugador polivalente y capaz de marcar diferencias, en buena forma física y mental. «En la Real he jugado sobre todo a la derecha, con un papel libre. Me fui allí para mostrarme y responder a todos los que me habían criticado. Es mi mentalidad. Sé que soy un jugador que puede marcar la diferencia, este ha sido el caso este año».

Januzaj, que ha lucido cinco veces la elástica de Bélgica, entró en la lista de 28 preseleccionados por Roberto Martínez , pero no tiene garantizada una plaza entre los 23. «¿Estrés? No, realmente. No hablamos de ello. Somos jugadores profesionales y hay que mantener los pies en el suelo pase lo que pase».

Januzaj subrayó que ha hecho «una gran temporada en la Real Sociedad, en un campeonato importante en el mundo. He terminado la temporada muy fuerte y debo trabajar en los entrenamientos para ir a Rusia.Es por eso por lo que estoy aquí. Por mis cualidades físicas y futbolísticas, pero también mentales. Me siento bien y al máximo nivel. Me siento bien física y mentalmente. Soy un jugador polivalente. Puedo jugar a la izquierda, a la derecha o de 'diez'. Incluso jugué de 'nueve' una temporada. Sé jugar un poco en cualquier parte en el ataque», aseguró el jugador realista.