Selección 29 futbolistas para cinco plazas en el aire para Rusia Julen Lopetegui, en San Petersburgo, antes del amistoso Rusia-España. / EFE Lopetegui, que tiene 18 fijos en mente, pide que se valore el mérito de la clasificación, mientras que Deschamps reconoce que «los grandes quieren evitar a España» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 16 noviembre 2017, 15:57

«Hemos cumplido el objetivo de ver a todos los jugadores de esta convocatoria. Aún quedan seis meses y pueden pasar muchas cosas. En marzo tendremos dos partidos (ante Holanda y en Dusseldorf frente a Alemania) antes de la lista y lo que espero de aquí a entonces es que los jugadores tengan salud y éxito con sus clubes y mantengan un nivel alto de rendimiento». Julen Lopetegui está mezclando experiencia con juventud, abriendo las convocatorias a futbolistas que podrían ser útiles en función del rival y eligiendo también el momento de forma de los distintos jugadores repartidos por el planeta. Así, el técnico ha utilizado hasta 44 hombres durante la fase de clasificación para el Mundial de Rusia y ha citado a 47 jugadores desde que fue nombrado en julio de 2016. Con ellos España sigue invicta (12 victorias y cuatro empates), ha recuperado la ilusión de la afición para el futuro y vuelve a ser considerada, por las casas de apuestas, la cuarta candidata posible tras Alemania, Francia y Brasil sin saberse aún el cuadro del torneo mundialista.

Lo más difícil para Lopetegui será hacer el corte a finales de mayo, cuando tenga que dejar fuera a más de la mitad de los futbolistas con los que ha trabajado en estos meses. La mayoría estaban con Vicente del Bosque, pero Lopetegui, según dicen sus propios futbolistas, ha mantenido el estilo y le ha añadido «detalles milimetrados» y variantes. La selección transmite energía, su toque se ha acelerado y ya no es anodino: es más vertical y es potente en la estrategia. Los jugadores están encantados con el nuevo técnico, que ha abierto la mano a algunos descansos tras buenos resultados.

En principio, el cuerpo técnico tiene claro que hay un grupo importante de futbolistas que, si mantienen su nivel competitivo y no sufren lesiones, estarán en Rusia. Los porteros parecen claros, con David de Gea como titular bajo palos y con Pepe Reina y Kepa Arrizabalaga listos por si hubiese cualquier imprevisto. Sólo una lesión de alguno de ellos abriría la puerta a otros como Sergio Rico, Asenjo, Adrián o algún otro como Adán. En defensa hay cinco bien definidos, que son los cuatro habituales titulares (Carvajal, Piqué, Ramos y Alba) con el comodín Nacho Fernández, aunque el propio madridista negó en suelo ruso que se vea como un fijo. En esa rueda de prensa Lopetegui advirtió que suele llevar siete u ocho defensas, por lo que no se plantea duplicar todos los puestos y algún otro futbolista polivalente (Azpilicueta, Sergi Roberto o Monreal) podría tener más opciones que laterales específicos como Álvaro Odriozola, Alberto Moreno o Sergio Escudero.

En el centro del campo Busquets, Iniesta, Silva, Saúl, Koke, Thiago e Isco cuentan con billete casi confirmado, mientras que otros como Illarramendi, Vitolo, Nolito, Luis Alberto, Suso, Viera o Ander Herrera tendrán que dar lo mejor de sí mismos en la recta final de la campaña. Hasta última hora Lopetegui mantendrá en vilo a jugadores con larga trayectoria en la selección, como Juan Mata o Javi Martínez. Estos dos futbolistas han sido convocados para la fase de clasificación del Mundial de Rusia, pero no han disputado ni un solo minuto. El rendimiento que tengan con sus respectivos equipos será decisivo para optar a su tercera cita mundialista (tras Sudáfrica y Brasil).

La polivalencia es virtud

Arriba Diego Costa era la apuesta clara antes del verano, pero el seleccionador ya le ha avisado de que habrá que analizar su estado cuando regrese a la competición en enero. Morata es la alternativa y están detrás Aspas y Rodrigo. Villa, por su parte, tuvo su premio cuando fue convocado el pasado agosto por Lopetegui para jugar frente Italia y Leichtenstein, pero cuenta con menos opciones. En una situación similar se encuentran Aritz Aduriz o Paco Alcácer, aunque el barcelonista podría ganar enteros si Ernesto Valverde empieza a darle confianza. Además, Lopetegui comprobó que su equipo funciona también con ‘falso 9’, con el polivalente Asensio como parte del plan fijo, aunque muchos centrocampistas están marcando (Isco, Silva o Vitolo).

Hay varios grandes olvidados por el seleccionador, que aclara no tener la puerta cerrada a nadie pero parece complicado que puedan entrar en sus planes. Son los casos de campeones del mundo y de Europa como Fernando Torres, Fernando Llorente, Iker Casillas, Cesc Fàbregas, Raúl Albiol o Jesús Navas. Tampoco entra en sus planes Juanfran Torres, presente en los cuatro últimos grandes torneos de España (las dos Eurocopas, la Confederaciones y el Mundial).

Lopetegui prefiere no pensar en tan largo plazo y ya analiza las razones por las que el equipo a veces se desconecta y «sufre si no tiene el balón». El seleccionador sabe que tendrá la opción de medir el potencial de sus jugadores antes de la lista final de mayo de 2018 con dos amistosos, frente a Alemania (el 23 de marzo en Dusseldorf) y otro ante Holanda sin sede decidida). Tocará entonces analizar, tras una final de la Champions que se juega en Kiev el 26 de mayo, a los 23 futbolistas ideales para un torneo que comenzará el 14 de junio y que finalizará el 15 de julio. «Logramos la clasificación de manera directa y tenemos que darle el mérito que tiene. Hemos visto lo que ha pasado con Italia. Sabemos que es complicado clasificarse. Italia está fuera, Chile también... La nota que pongo a la selección española es alta. No valoráis en su justa medida las clasificaciones. A veces se desprecia de manera inconsciente y con cierta ignorancia a los rivales», aseguró Lopetegui tras el empate en suelo ruso. Es curioso, pero parece que lejos de España sí se valora lo conseguido por la selección. Didier Deschamps habló sobre los favoritos al Mundial y concluyó proclamando: «Por supuesto que quiero evitar a España. Todos los equipos grandes quieren hacerlo».

LA LISTA DE LOPETEGUI PARA RUSIA

*18 Fijos

3 Porteros: De Gea, Reina y Kepa.

5 Defensas: Carvajal, Piqué, Ramos, Alba y Nacho.

7 Centrocampistas: Busquets, Iniesta, Silva, Saúl, Koke, Thiago e Isco.

3 Delanteros: Morata, Diego Costa y Marco Asensio.

*Cinco plazas por resolver…

Posibles:

Porteros: Sergio Rico.

Defensas: Odriozola, Sergi Roberto, Bartra, Azpilicueta, Monreal.

Centrocampistas: Illarramendi, Vitolo, Nolito.

Delanteros: Rodrigo, Aspas, Callejón, Pedro, Deulofeu.

Con menos opciones:

Porteros: Asenjo, Adrián.

Defensas: Alberto Moreno, Iñigo Martínez, Escudero.

Centrocampistas: Luis Alberto, Suso, Viera, Mata, Ander Herrera, Javi Martínez.

Delanteros: Aduriz, Alcácer, Villa.