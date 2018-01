Fútbol Así funciona la nueva Liga de Naciones de la UEFA Gráfico DV Miércoles, 24 enero 2018, 18:53

La Liga de las Naciones de la UEFA ya está aquí y con ella un campeón de Europa cada dos años y una vía alternativa de clasificarse para la Eurocopa, ya que los ganadores de cada una de las cuatro ligas se hace con el pasaporte para la Euro. Pero, ¿cómo funciona esta nueva competición? Te lo explicamos en siete claves.

1

Cuatro Ligas. Las 55 federaciones que actualmente componen la UEFA serán divididas en cuatro Ligas (A, B, C y D). de acuerdo al ránking europeo de 15 de noviembre de 2017, justo tras la conclusión de los partidos de clasificación para el Mundial 2018.

2

Composición. La Liga A, en el que estará España, tendrá 12 selecciones, que se dividirán, a su vez, en cuatro subgrupos con tres equipos. En el sorteo celebrado este 24 de enero se ha conocido que España se medirá a Inglaterra y Croacia. En la Liga B será igual mientras que en la Liga C, con 15 selecciones, habrá un subgrupo de tres equipos y tres de cuatro mientras que en la de los 16 más débiles, la D, se repartirán en cuatro grupos de cuatro.

3

Competición. De la primera fase, en la que las selecciones jugarán entre sí en casa y a domicilio entre septiembre y noviembre de 2018 (España jugará en total seis partidos en esta primera fase), saldrán cuatro ganadores de los cuatro subgrupos de la Liga A y se medirán en junio de 2019 en la 'final four', con semifinal por sorteo. Los primeros de los grupos de las categorías B, C y D subirán de categoría, mientras que los últimos de las categorías A, B y C descenderán.

4

Bombos. El ranking general de la Liga de las Naciones determinará la composición de los bombos del sorteo para los posteriores clasificatorios europeos.

5

Clasificación tradicional para la Eurocopa. Los partidos clasificatorios arrancarán en marzo de 2019. Habrá dos jornadas en marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre de 2019. En total, serán seis grupos de cinco equipos y cuatro grupos de seis (diez grupos en total) jugando un total de diez jornadas (el mismo número que actualmente). El ganador y el subcampeón de cada uno de los diez grupos se clasificará automáticamente para la fase final de la Euro 2020.

6

Clasificación a través de la Liga de las Naciones para la Eurocopa. Otros cuatro países se clasificarán a través de la Liga de las Naciones. Esa nueva eliminatoria, que se jugará en marzo de 2020, mediría a los cuatro mejores de los distintos grupos de las Ligas A, B, C y D a través del 'playoff'. Si alguno de los ganadores de grupo de la Liga de las Naciones ya están clasificados a través de la fase tradicional, su puesto lo cogerá la siguiente mejor clasificada en su liga. Si la liga no tiene cuatro conjuntos para competir, las posiciones serán ocupadas por selecciones de otra liga según el ranking general de la Liga de Naciones. Así, los cuatro ganadores de los 'playoff' de cada Liga (A, B, C y D) pasarán a clasificarse directamente para la fase final del Eurocopa 2020 tras superar dos semifinales a un partido y una final de su Liga de Naciones.

7

Una plaza para los 16 peores. La Liga de las Naciones aportará una segunda forma adicional de clasificación ya que del grupo de las 16 naciones con menos coeficiente (Liga D), las últimas del ranking, estará garantizada una de las 24 plazas del torneo de junio de 2020.

01:49 Vídeo. Así funciona la competición (audio en inglés)

Composición de las cuatro Ligas

LIGA A

Grupo 1: Alemania, Francia, Holanda

Grupo 2: Bélgica, Suiza, Islandia

Grupo 3: Portugal, Italia, Polonia

Grupo 4: ESPAÑA, Inglaterra, Croacia

LIGA B

Grupo 1: Eslovaquia, Ucrania, República Checa

Grupo 2: Rusia, Suecia, Turquía

Grupo 3: Austria, Bosnia y Herzegovina, Irlanda del Norte

Grupo 4: Gales, República de Irlanda, Dinamarca

LIGA C

Grupo 1 Escocia, Albania, Israel (sólo tiene tres equipos).

Grupo 2: Hungría, Grecia, Finlandia, Estonia

Grupo 3: Eslovenia, Noruega, Bulgaria, Chipre

Grupo 4: Rumanía, Serbia, Montenegro, Lituania

LIGA D

Grupo 1: Georgia, Lituania, Kazakhtan, Andorra

Grupo 2: Bielorrusia, Luxemburgo, Moldavia, San Marino

Grupo 3: Azerbaijan, Islas Feroe, Malta, Kosovo

Grupo 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar