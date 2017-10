Rusia 2018 | Clasificación Ramos: «El discurso del Rey fue de 'chapeau', impecable y necesario» Sergio Ramos, durante su comparecencia en Alicante. / Efe «No me gusta la imagen que ha dado España al mundo, quiero vivir en un país libre y democrático», reconoció el capitán RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Alicante Jueves, 5 octubre 2017, 21:07

Sergio Ramos, capitán de la selección española, compareció antes del partido ante Albania junto a David Silva y Julen Lopetegui, que había mostrado sus inquietudes antes de los dos futbolistas centenarios de la selección. El sevillano, desde el inicio, se mostró muy directo y sincero con todo lo sucedido, al punto que explicó por qué no quiso hablar el lunes al llegar.

«No ha sido una semana fácil para ninguno. Hemos mezclado deporte y política y considero que ese es el primer error. El deporte no es política y hay que separarlas. Necesitaba hablar con Gerard y con mi seleccionador antes de hablar y por eso no hablé el otro día. No soy el portavoz de nada. No seré yo el que diga lo que tiene que hacer la gente, pero como capitán del Real Madrid y de la selección tengo el deber de unir a la selección», apuntó, antes de evitar opinar sobre si un independentista puede jugar en la selección. «No seré yo el que tenga que decir algo sobre eso. Hay instancias superiores para hablar de todo. Espero poder vivir en un país libre y democrático. Sabía que iba a ser una semana complicada».

Ramos insistió que «Rusia es el objetivo de todo el equipo» y que otro tipo de cuestiones no están en su mano. «Ese tipo de decisiones no pasan ni por mí ni por nadie vinculado a este deporte. Hay gente con cargos superiores para tomar esas decisiones. Debemos mantenernos al margen y centrarnos en el fútbol. La importancia nuestra es el fútbol y estar en el Mundial. Nos afecta porque como español no me gusta vivir viendo la imagen que se ha dado al mundo. Quiero vivir en un país libre y democrático y que se arregle lo antes posible».

Además, dejó claro que sí «estaba al tanto» del mensaje de Felipe VI del pasado martes y dejó una valoración muy clara. «’Chapeau’ para el Rey. Era indispensable necesario y estoy de acuerdo con lo que dijo y pese a que es del Atlético, me gustó. Hay que reconocer que estuvo muy bien», afirmó.

Su relación con Piqué

El miercoles, Gerard Piqué quiso desmentir que haya tenido algún problema con Sergio Ramos e incluso anunció que serían socios en un negocio. El andaluz lo confirmó. «Ya lo dijo Geri. Tenemos una relación muy buena pese a que pensamos de manera diferente. No sólo con él. No debe haber ningún problema entre nosotros. Cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pero todo va bien. Siempre que estemos en el mismo barco y misma dirección no debería haber ningún problema», avisó.

Eso sí, a diferencia de lo que pasó en la previa del duelo en el Santiago Bernabéu ante Italia, evitó pedir que no se pitara a su compañero. «Es cierto que a la afición no se le puede pedir nada. Cada uno es libre y tiene derecho a la libertad de la expresión, pero sí que es cierto que hay que pensar en el equipo y en la selección. Pedimos que haya buen ambiente, que hay un partido bueno en el que nos jugamos muchísimo que es estar en el Mundial de Rusia, que la afición disfrute y cada uno haga lo que crea conveniente», expresó. Luego, en la sesión, sucedió algo curioso: Ramos salió unos segundos después que el central catalán, acaparando el mismo nivel auditivo los aplausos que recibió que los pitos sufridos por el azulgrana.

Ramos cree que nadie se ha descentrado porque el objetivo está muy cerca, un Mundial que sería el cuarto en su caso (tras Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). «Nadie se ha descentrado. Todos hemos estado unidos por el objetivo del partido de Albania y dar un paso más para el Mundial. Sería mi cuarto Mundial y es algo que me llena de orgullo, como estar aquí, en cada partido, en cada entrenamiento. Es un sentimiento único y lo disfruto cada día. España es mi país y para mí es un orgullo estar con la selección, jugar finales con mi equipo y algo tan bonito como un Mundial con mi selección.Voy a intentar alargarlo, poder disfrutar de un Mundial y una Eurocopa. Sería mi cuarto Mundial, no está asegurado, pero sí vamos por el buen camino».