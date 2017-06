Odriozola y Oyarzabal, titulares ante Serbia

El seleccionador Albert Celades ya había avisado que realizaría cambios en su once titular para enfrentarse a Serbia en el cierre del grupo B del Europeo sub 21 de Polonia (Cuatro, 20.45 horas). Con el billete para semifinales asegurado, Celades ha decidido dar descanso a los 'titulares' y ha optado por un once en el que han entrado Álvaro Odriozola en el lateral derecho y Mikel Oyarzabal en la banda.

España sale con: Pau López, Mikel Merino, Diego González, Álvaro Odriozola, Gaya, C. Soler, Rodri, D. Suarez, Williams, Oyarzabal y Borja Mayoral.

Por su parte, Serbia sale con: Manojlovic, Antonov, Veljkovic, Jovanovic, Filipovic, Maksimovic, Gacinovic, Lukic, Djurdjevic, Zivkovic y Radonjic.

Con el primer puesto asegurado, la sub 21 espera rival en semifinales.