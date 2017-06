Illarramendi: «Si pitan a uno, pitan a todos»

Asier Illarramendi, unas 15 horas después de haber terminado su debut como internacional absoluto, expresó lo que sintió en Murcia al estrenarse a las órdenes de Julen Lopetegui después del intento fallido en marzo, cuando se lesionó en el césped de Sant Denis en la previa del amistoso ante Francia. "La verdad es que muy contento con el debut, no pude debutar en París porque me lesioné pero terminé contento con el debut. No pudimos ganar pero creo que hicimos muchas cosas bien ante Colombia", afirmó. Completó un buen partido, de menos a más. Empezó muy metido entre los centrales para ayudar a la salida de balón, vio una amarilla y terminó con 94 pases completados. Sólo 8 erróneos. "Julen me dijo que hiciera como siempre en la Real. Me sentí agusto", sobre un técnico con el que ya había coincidido en las inferiores.

Lopetegui fue una persona importante en su carrera, ya que bajo su mando en 2013 se alzó campeón europeo sub-21 en Israel, algo que recordó con Marco Asensio a su lado. "En aquella selección de Israel había muy buenos jugadores y ellos también lo tienen. Están demostrando. Ha cambiado el formato. Son favoritos y si juegan como saben ellos pueden ganar el Europeo perfectamente", deseó a un balear que será una de las estrellas españolas en Polonia este verano. "Es bueno que vayan entrando en la absoluta los que hayan pasado por la sub-21. Eso significa que la cantera se está trabajando bien y va a llegar el premio en algún momento. Es una recompensa al trabajo diario", explicó el realista que tras aquel europeo en 2013 firmó por el Real Madrid, donde estuvo dos campañas pero sin el rendimiento que el club y el mismo esperaba. "Mi objetivo era disfrutar sobre el campo, buscaba tener más minutos y continuidad porque en el Real Madrid no tuve tantas minutos. La temporada pasada no terminó tan bien peor este año sí hemos muchas cosas bien y es lo que buscaba cuando salí del Madrid. Ahora estoy disfrutando del fútbol. Es fruto del trabajo de todo el año. Por ese lado contento", explicó.

Illarramendi mostró su lado más sincero, eso que le aprecian todos sus compañeros, cuando le preguntaron por la importancia de jugar en el mismo puesto creativo que Sergio Busquets y la situación que tuvo que vivir Gerard Piqué en Murcia, donde volvió a ser silbado. "Busquets es fundamental, es muy bueno. Lo demuestra cada entrenamiento y es imprescindible", dijo sobre el catalán, pieza clave para Lopetegui igual que fue para Del Bosque y al que el guipuzcoano deberá dar descansos en algunos momentos.

Sobre el central catalán se mostró muy rotundo y pidió también que se deje de dar vueltas a una situación que no beneficia a la selección y, por supuesto, tampoco al defensa barcelonista. "Al final vosotros le dais bastante vueltas, si lo estamos sacando todo el rato el tema sigue ahí presente y no termina. Hay que olvidarlo. Si pitan a uno pitan a todos y en la selección todos estamos aquí para aportar. Si pitan a uno pueden influir", reconoció aunque sí aclaró que a Piqué "esas cosas no le afectan" por el momento. Aprovechó además para recordar que Piqué "quiere estar aquí, está comprometido con la selección y lo demuestra cada día".