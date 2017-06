Illarramendi y Odriozola ya están con la Roja

El fútbol no entiende de vacaciones. Tras dar por finalizada la competición liguera, varios jugadores han visto acortados sus días de fiesta para disputar diversos encuentros con sus selecciones. Es el caso de Asier Illarramendi y Álvaro Odriozola. La selección absoluta inició ayer su concentración con vistas a los partidos internacionales ante Colombia y Macedonia. Los pupilos de Julen Lopetegui trabajarán hoy y mañana en la Ciudad del Fútbol en doble sesión matinal y vespertina.

El esperado estreno del centrocampista mutrikuarra podría producirse el próximo miércoles (21.30 horas) ante el combinado colombiano en la Nueva Condomina. Cuatro días después, tendrá una segunda oportunidad, esta vez ante Macedonia, en Skopje, capital del país balcánico, en un partido valedero para la clasificación del Mundial de Rusia 2018.

El centrocampista realista ya fue convocado el pasado marzo por el seleccionador de Asteasu pero, cuando se perfilaba como titular para jugar ante Francia en Saint Denis, un «dolor muscular en la cara anterior del muslo izquierdo» le privó de debutar con la absoluta.

Asier Illarramendi tendrá un compañero txuriurdin durante su estancia con la absoluta. El jugador del Barcelona Sergi Roberto no acudirá a la concentración al no estar recuperado de la lesión muscular que sufrió en la última jornada de La Liga. Como consecuencia de esta baja, Lopetegui ha llamado a varios jugadores de la sub 21, entre ellos Álvaro Odriozola. El defensa donostiarra acaba de cambiar de agencia de representación mientras se ultiman los flecos de su renovación con el club txuriurdin.

Yeray Álvarez e Iñaki Williams del Athletic, Héctor Bellerín del Arsenal y Saúl Ñíguez del Atlético de Madrid también entrenarán con la selección absoluta. Quien no lo hará es Mikel Oyarzabal, que se mantiene a las órdenes de Albert Celades en la sub 21.

Vela, Rulli y Rodrigues

Por otro lado, diferentes internacionales txuriurdines se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones. Es el caso de Carlos Vela, que en la madrugada del jueves al viernes fue nombrado MVP en el partido que enfrentó a su selección contra Irlanda. Los aztecas vencieron por tres goles a uno, anotando Vela el tercero. Además, el 'bombardero de Cancún' entró en la lista de convocados proporcionada por Juan Carlos Osorio para los encuentros que México disputará los días 8 y 11 de este mes para medirse a Honduras y Estados Unidos respectivamente. Se trata de dos duelos oficiales valederos para Rusia 2018.

Gerónimo Rulli también se encuentra concentrado con la albiceleste para jugar los amistosos ante Brasil (próximo viernes) y Singapur (martes 13) en el que será el debut de Jorge Sampaoli a los mandos de la selección argentina.

Otro de los potrillos que junto a Odriozola ha despuntado esta temporada es Kevin Rodrigues. El lateral luso se encuentra concentrado con la sub 21 de Portugal para diputar el Europeo de dicha categoría. Portugal ha quedado encuadrada en el mismo grupo que España, por lo que Rodrigues podría verse las caras con Odriozola y Oyarzabal.