Entrevista Rubiales: «Trabajaremos para que el fútbol sala sea olímpico en París 2024» Luis Rubiales, candidato a la presidencia de la FEF. El candidato a la presidencia, en Cáceres por la final del campeonato de España, pide «avanzar con paso firme para que la RFEF esté siempre a la altura que el FutSal demanda»

Luis Rubiales está haciendo kilómetros a lo largo de España desde que decidió presentarse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Insiste en que el nuevo mandatario debe estar pendiente de todos los que forman nuestro fútbol. Entre ellos está el fútbol sala. «Mis primeros recuerdos con un balón en los pies son junto a mi padre yendo de su mano por las calles de Motril», recuerda apoyado junto a una portería en la que rememora su infancia. No tiene miedo de abordar la actualidad del fútbol sala nacional, que este fin de semana vive un gran acontecimiento en Cáceres con la disputa de la final entre Jaén Paraíso y Barcelona, que abarrotarán el Pabellón Multiusos.

-España ha tocado el cielo en el fútbol sala pero a veces parece eclipsado por el fútbol. ¿Cómo se puede potenciar el fútbol sala?

-El FutSal es un deporte maravilloso. Los enormes éxitos cosechados por la selección y por nuestros clubes en competiciones internacionales son un gran activo del deporte español. Es uno de los deportes más practicados, contando con más de 130.000 licencias en España.

Un punto de inflexión debe ser el reconocimiento del Futsal como deporte olímpico que vamos a liderar e impulsar desde la RFEF junto a UEFA y FIFA en el movimiento olímpico. Aquí contaremos con un aliado de lujo en el presidente del COE. Se están dando los primeros pasos con la presencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires donde ya ha sido incluido. El reconocimiento como deporte olímpico será un impulso espectacular a la vez que necesario. Para que el fútbol sala tenga la repercusión que se merece, la RFEF ha de invertir de manera decidida. Yo me comprometo a hacerlo.

-Entonces ¿Apuesta por el fútbol sala como deporte olímpico?

-Decididamente sí. Desde la RFEF trabajaremos de manera firme y constante para que esto sea una realidad en París 2024.

-Los capitanes de los dos grandes del fútbol sala (Carlos Ortiz y Paco Sedano) le apoyan y también Jesús Velasco y Natalia Orive. ¿Cómo le hace sentir eso? ¿Qué necesidades le han transmitido?

-De verdad, estas personas que menciona en su pregunta son un referente del fútbol sala español y yo las admiro profundamente. Pero mire, nunca voy a apropiarme públicamente y utilizar el nombre y apellidos de un o una asambleísta. No es mi estilo. Yo les conozco, les he ido a ver y he escuchado sus propuestas como la del resto de asambleístas. Representan al fútbol sala en la Asamblea porque han sido elegidos para ello y he hecho muchos kilómetros par poder estar junto a la mayoría de los 139 miembros de la Asamblea.

Soy un hombre muy sensible con las posibilidades de mejora del fútbol sala. Les he escuchado, estoy aprendiendo mucho de ellos y tengo la certeza de que el fútbol sala va a mejorar mucho. Para ello contaré con el saber hacer de Pedro Rocha. Él es un hombre de una enorme valía y pondré a su disposición los recursos humanos y materiales necesario para acometer esta expansión. Es un honor y una responsabilidad que una gran mayoría me otorgue su confianza y crea que soy la persona idónea para liderar este proyecto.

«Hay que ayudar al Comité Nacional de Fútbol Sala de la RFEF con una mayor inversión económica»

-¿Sabe lo que opina el resto de representantes de la Asamblea? Son cinco clubes, cinco jugadores, un árbitro y dos entrenadores.

-Es un enorme privilegio contar con los mejores del mundo. Si mira uno a uno su trayectoria, en pocos sectores encontrará algo parecido en nuestro país. Entre ellos se encuentra el mejor seleccionador del mundo, el mejor entrenador de clubes de Europa, una jugadora que representa el esfuerzo, el amor y el sacrificio por la igualdad de la mujer en el mundo del deporte, los jugadores más laureados de la historia, un árbitro referente y con una enorme experiencia y unos clubes que han hecho milagros para salir adelante en años muy complicados y con pocas ayudas. El FutSal se merece mi máxima implicación.

-Por sus palabras parece que les conoce bien...

-Es que es así. He contrastado impresiones prácticamente con todos los asambleístas que representan al fútbol sala en la RFEF y he podido comprobar que tenemos la base y la ilusión para poder regenerar el futsal desde la coherencia y siguiendo un proyecto estratégico. Es lógico que soliciten una mayor inversión, y la van a tener. Invertiremos para que en pocos años, los patrocinadores se vuelquen, se generen más ingresos y lleguen los recursos necesarios.

«Invertiremos para que en pocos años, los patrocinadores se vuelquen, se generen más ingresos y lleguen los recursos necesarios»

-Parece usted un apasionado del fútbol sala. Es una faceta que desconocíamos...

-Mis primeros recuerdos con un balón en los pies son junto a mi padre yendo de su mano por las calles Motril. Después crecí jugando a fútbol sala con mis amigos en el patio del Colegio San Antonio. Eran horas y horas de felicidad en pistas de fútbol sala, de ahí la vinculación sentimental y la pasión que siento por este deporte.

-¿Cree que se ha dejado de lado al fútbol sala estos años a nivel federativo?

-Creo que se han centrado los esfuerzos en las selecciones absolutas, cuya trayectoria de éxitos son la envidia de todas las Federaciones, pero sin duda podemos mejorar mucho en el resto. Vamos a dejar de mirar atrás y avanzar con paso firme para que la RFEF esté siempre a la altura que el FutSal demanda. Me consta que el actual Comité Nacional de Fútbol Sala (CNFS) con su presidente a la cabeza tiene la intención de enmendar esta situación y el ejemplo es esta Copa del Rey de Cáceres.

-¿Ha ocultado el éxito del Inter Movistar las necesidades que existen en este deporte?

-Más bien considero que no estamos aprovechando la fantástica gestión de los clubes españoles en todas sus categorías. Hay que agradecerle a ellos que tengamos a la mayoría de los mejores jugadores y técnicos en nuestra Liga y eso debe de servirnos para la promoción desde la base formativa del FutSal español. Colaboraremos con la LNFS en este sentido.

En clave femenina le pongo un ejemplo, en la 1ª Femenina participa el Futsi Atlético Navalcarnero que ha ganado las dos primeras Copas de Europa de clubes (aunque sea oficiosa) y salvo alguna mínima reseña en algunos medios, muy poca gente conoce la hazaña de estas chicas. Hemos de darle oficialidad a estos torneos. Tenemos que incidir en dar visibilidad a estas heroínas y apoyar estos proyectos que permiten que nuestros niños y niñas tengan referentes, valores y objetivos a imitar. Las nuevas tecnologías y las RRSS nos pueden ayudar mucho a conseguirlo.

«Es un enorme privilegio contar con los mejores del mundo. Si mira uno a uno su trayectoria, en pocos sectores encontrará algo parecido en nuestro país»

-Resuma sus principales propuestas para este deporte.

-Hay que ayudar al Comité Nacional de Fútbol Sala (CNFS) de la RFEF con una mayor inversión económica y creando un departamento específico en la estructura de la federación cuyos integrantes se encarguen de supervisar, ejecutar y desarrollar las directrices y acuerdos adoptados por este Comité, con especial énfasis en el desarrollo comercial, la captación de patrocinio y la gestión de las ligas nacionales competencia de la RFEF. El Futsal será una unidad estratégica de negocio con un presupuesto determinado si hablamos en términos empresariales, y estará orientado a conseguir los objetivos que marque el CNFS y las conclusiones que se extraigan del Congreso de Futsal que estoy dispuesto a convocar a la mayor brevedad posible para que analicemos la actual situación y los nuevos proyectos entre todos los actores, con especial incidencia en la Mujer.

-¿Cómo se puede generar una mayor participación femenina en el fútbol sala?

-Invirtiendo en la base, trabajando codo con codo con la administración, haciendo coherente la 'pirámide' de competiciones e impulsando la visibilidad y la accesibilidad para los aficionados del futsal femenino. Como comentaba antes, tenemos equipos y proyectos que nos pueden ayudar en este objetivo, pero hay que apostar con firmeza por él. Además, me consta el impulso de FIFA y, sobre todo la UEFA de Ceferin que es un apasionado de este deporte, con la creación de la nueva Eurocopa femenina de 2019, cuya organización, puede ser ese necesario impulso, si así lo considera el CNFS.

-Un pronóstico: ¿Jaén o Barcelona?

-Son dos equipos con proyectos muy identificables y aficiones muy fieles. Para el Jaén sería su segundo título de la temporada, un hito, y el FC Barcelona quiere dar una alegría a su afición. Ambos están haciendo una gran temporada, espero que sea una fiesta del fútbol sala y que gane el mejor.