La polémica de todos los veranos La nueva camiseta de la Real en la que las franjas txuri urdin pasan a ser mucho más estrechas que de costumbre, pasando de las dos lineas azules de la camiseta del año pasado a las nueve de esta próxima temporada. Las reacciones negativas a las nuevas camisetas de la Real y el Espanyol vuelven a poner en entredicho las estrategias de muchos gurús del marketing

Una de las polémicas más clásicas de los últimos tiempos estriba en las nuevas camisetas de los equipos deportivos, normalmente correspondientes a las de los conjuntos que militan en Primera División. Y ha sido nuestra Real la que ha copado los titulares en los últimos días. La nueva equipación realista, presentada el miércoles a través de los canales del club, parece no haber gustado a la afición. El rechazo de los fans txuri urdin queda reflejado en la encuesta abierta por este periódico, en la que cerca del 80% de los votantes son contrarios a la nueva elástica.

Por si fuera poco, pocas horas después de la presentación de la nueva equipación, se registró una petición de firmas en Change.org para solicitar a la Real que la retirara. El responsable de la petición, que supera las 2.500 firmas, considera que la nueva camiseta «no representa de ninguna manera la equipación clásica de la Real», a lo que añade: «Es horrible». Las redes sociales, como no podía ser de otra manera, recogieron el disgusto de muchos realistas. Las numerosas rayas de la nueva elástica blanquiazul no han gustado a la parroquia realista.

El penúltimo en protagonizar los escándalos había sido el Espanyol, cuyas dos prendas nuevas han innovado tanto que han provocado la indignación de sus seguidores. La marca Joma ha roto con la tradición perica, aunque mantiene los colores. Las camisetas rompen con las rayas verticales habituales en las que predomina el tono azulado, algo que no ha dejado indiferente a sus aficionados. Por ello, las reacciones en las redes sociales han sido tras la primera impresión negativas, si bien es verdad que en determinados foros se echa en falta en demasiadas ocasiones más sosiego y menos sangre. «Parecemos el Oviedo o el Getafe», protestan.

Por otra parte, mucha gente defiende que son los responsables de marketing los que persiguen tanto ruido mediático como medida de publicidad gratuita. Una idea seguramente razonable pese al riesgo de caer en el precipicio. Es aquí cuando podemos recurrir al baúl de los recuerdos y sacar a la palestra otros ejemplos, algunos más acertados, otros menos y uno directamente esperpéntico.

¿Cuál? Recuerdan cuando el Athletic presentó en sociedad la camiseta 'ketchup'? En Saturno todavía se habla de ello... Lo cierto es que en este repaso no podía faltar este hito en la historia del diseño futbolístico. Aquellos dibujos rojos sobre fondo blanco a chorros de la famosa salsa de tomate perduran en la memoria de la gente. Pocas veces ha habido tanta unanimidad para definirla como una de las más feas (o quizá menos apropiadas) de la historia.

Fue Fernando Lamikiz quien en 2004 encargó al artista vizcaíno Darío Urzay que diseñara unas camisetas para los partidos de la UEFA que debía disputar el club vizcaíno. Y ya desde el mismo día aficionados y medios de comunicación de España y Europa se echaron las manos a la cabeza. Mucha gente en Bilbao no comprendía cómo su club podía llevar un diseño tan arriesgado, tan poco convencional, tan… poco vinculado con el Athletic. El club llegó a estrenarla en un amistoso de pretemporada en Holanda, pero su vida solo duró un mes. El Athletic decidió retirar la camiseta y Urzay, por su parte, no tardó en dar una rueda de prensa en la que mostró su «indignación y tristeza». Al parecer, se quejaba del trato recibido por parte de la directiva, que no habló con él en ningún momento antes de retirar la camiseta, después de que él hubiera cedido los derechos de explotación de la obra y el diseño. Además, se quejó de la mofa que hizo la propia UEFA en su web. Para echar más queroseno al fuego, la web estadounidense Bleacher Report hizo un reportaje sobre las 20 camisetas de fútbol más feas de la historia e incluyó la diseñada por Urzay. Sea como fuere, desde círculos artísticos, en cambio, se elogió el trabajo de Urzay y, de hecho, un ejemplar estuvo expuesto en el ARTIUM, el Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria.

El 'brócoli mecánico'

El brócoli mecánico es la manera en la que bautizaron a la siguiente camiseta de este ranking, que vio la luz con La Hoya Lorca murciano en 2013. Su idea era que su segunda equipación fuera verde brócoli en honor a la principal materia prima que producían la mayoría de los directivos del club. La innovación llegó tan lejos que hasta la célebre cadena ESPN llegó a calificarla como la camiseta más fea del mundo. Juzguen ustedes.

¿Y si les digo que el Decano también está salpicado? Los hinchas del Recreativo de Huelva generaron una gran protesta por un diseño de color rojo con lunares blancos de su segunda equipación, usada en 2012. La firma danesa Hummel, que vistió al Eibar en la temporada 2014/15, fue la diana de todas las críticas. También hubo bronca con el modelo de la selección de Colombia para el Mundial de 2014. El color base era el amarillo, combinado con elementos de rojo, azul y blanco, pero no a todos les gustó. Además, para echar más sal en la herida, la cuenta de Twitter de Adidas en Colombia llamó descerebrados a los que la criticaron. Adidas ofreció disculpas, pero la camiseta se quedó... Y vamos a terminar este ranking de 'éxitos' con un guiño humorístico. Jorge Campos era un portero mexicano cuyas camisetas de colores chillones no pasaban desapercibidas. ¿Se imaginan que la Real optara algún día por dejar de lado su habitual sobriedad y apostara por estilos más arriesgados? Mejor no demos ideas...