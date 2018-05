La Real Sociedad juega hoy, viernes, en otra jornada de horarios sin sentido que acabará expulsando a la gente de los campos. Como parece una guerra perdida y ya está todo dicho, vamos a contar un cuento que, para que nadie se sienta aludido, se sitúa en Buenos Aires. Se titula 'Esse est percepi', lo que viene a significar que ser es ser percibido. Se incluye en 'Crónicas de Bustos Domecq', de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.

¿Usted cree todavía en los ídolos?

Arranca así: «Viejo turista de la zona de Núñez y aledaños, no dejé de notar que venía faltando en su lugar de siempre el monumental estadio de River». A partir de ahí, el paseante empieza a indagar y un amigo le dirige a la oficina de un mandamás del fútbol, «sita en el Edificio Amianto, de avenida Corrientes y Pasteur». Se da la coincidiencia de que protagonista y dignatario apoyan al mismo club, Abasto Juniors, pero nuestro hombre llega intimidado al encuentro. «La majestad del cargo me imponía y, cosa de romper la tirantez, congratulélo sobre la tramitación del último goal que, a despecho de la intervención de Zarlenga y Parodi, convirtiera el centro-half Renovales, tras aquel pase histórico de Musante. Sensible a mi adhesión al once de Abasto, el prohombre dio una chupada postrimera a la bombilla exhausta, diciendo filosóficamente, como aquel que sueña en voz alta:

- Y pensar que fui yo el que les inventé esos nombres.

- ¿Alias? -pregunté, gemebundo-. ¿Musante no se llama Musante? ¿Renovales no es Renovales? ¿Limardo no es el genuino patronímico del ídolo que aclama la afición? La respuesta me aflojó todos los miembros.

- ¿Cómo? ¿Usted cree todavía en la afición y en los ídolos? ¿Dónde ha vivido, don Domecq?»

El género humano está en casa

La charla sigue y es aún más aclaratoria. «En la fecha próxima pierde Abasto, por dos a uno. Hay juego recio, pero no vaya a recaer, acuérdese bien, en el pase de Musante a Renovales, que la gente sabe de memoria. Yo quiero imaginación, imaginación. ¿Comprendido?

Junté fuerzas para aventurar la pregunta:

- ¿Debo deducir que el score se digita? - No hay score ni cuadros ni partidos. Los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos. Hoy todo pasa en la televisión y en la radio. El último partido de fútbol se jugó en esta capital el día 24 de junio del 37. Desde aquel preciso momento, el fútbol, al igual que la vasta gama de los deportes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con camiseta ante el cameraman. Convénzase, Domecq, la publicidad masiva es la contramarca de los tiempos modernos.

- Presidente, usted me mete miedo -mascullé, sin respetar la vía jerárquica-. ¿Entonces en el mundo no pasa nada?

- Muy poco. El género humano está en casa, repatingado, atento a la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa amarilla. ¿Qué mas quiere, Domecq? Es la marcha gigante de los siglos, el ritmo del progreso que se impone».

Si este cuento lo escribieron a cuatro manos Borges y Bioy Casares, nosotros, pobres escribanos, qué más podríamos añadir. (Por cierto, lo escribieron en 1967).