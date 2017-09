Real Sociedad B Un penalti condena al Sanse ante el Burgos Muguruza se lamenta tras una ocasión fallada durante la primera mitad del encuentro disputado ayer en Zubieta. / PEDRO MARTINEZ El equipo dirigido por Patxi Salinas no ha recibido ni un solo gol en los seis partidos disputados en liga y ha repetido el resultado de ayer en cinco ocasiones KAREL LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 24 septiembre 2017, 08:39

No hay manera de hacerle gol al Burgos. No la hay. Aunque lo cierto es que ayer, en el partido disputado en Zubieta, el Sanse tampoco apretó demasiado y el Burgos de Patxi Salinas, líder del grupo e imbatido, se llevó el choque gracias a un único gol de penalti marcado por Adrián mediada la segunda mitad (0-1).

0 SANSE Zubiaurre, Álex, Le Normand, Lapeña, Jiménez, Zubimendi (Calvillo, min. 79), Sanz, Muguruza (Olaizola, min. 46), Capilla, Merquelanz, Jauregui. 1 BURGOS Saizar, González, Julio, Borda, Cantero, Adrián (Ayoce, min. 86), Hernández, David (Esteban, min. 89), Suárez, Al Watani, Carlos (Cusi, min. 75). Gol: 0-1: Adrián, min. 64 (penalti). Árbitro: Amonestó a los locales Zubimendi, Sanz, Lapeña y Jiménez y a los visitantes Borda y Ayoce. Expulsó por doble amarilla al visitante Cantero.

El tanto fue, precisamente, lo más emocionante de un encuentro en el que el Sanse, tras dos victorias consecutivas, no pudo seguir con la racha.

Fue un partido soso en el que prácticamente no hubo ocasiones de gol para ninguno de los dos equipos. La primera parte fue poco intensa y en la segunda, por lo menos, subió la intensidad, aunque fue el Burgos el que logró llevarse el gato al agua.

El equipo dirigido por Imanol Alguacil dispuso de una muy buena ocasión en la primera mitad; la única de los primeros 45 minutos. Jauregui, que esta campaña está acertado de cara a portería, no tuvo suerte en un remate de cabeza en el que el esférico se le marchó alto. Estaba solo el delantero txuri-urdin, pero no acertó. De haber anotado, el panorama del partido hubiera cambiado por completo, ya que el Burgos, que no ha encajado en los seis encuentros disputados hasta ahora en liga, tampoco ha demostrado tener demasiada puntería. De los seis choques, cinco los ha ganado por 1-0 y otro lo ha empatado a cero.

Ayer, desde luego, el Burgos no hizo méritos para llevarse un partido en el que Muguruza fue sustituido por Olaizola en el descanso tras un golpe en la espalda.

Más animada

La segunda parte fue más animada. El Sanse salió tratando de tener el control del balón, pero poco tardó el Burgos en asustar. David disparó desde la frontal y Zubiaurre sacó una buena mano para desviar el tiro. Tras una jugada ensayada, Olaizola lo intentó de chilena, pero no tuvo problemas Saizar, el guardameta guipuzcoano del Burgos.

Y justo después de cumplirse la primera hora de juego, tras una falta lateral que Zubiaurre no despejó demasiado bien, el propio portero txuri-urdin fue a por el balón y cometió penalti. Eso fue lo que condenó al Sanse. Cerca estuvo Zubiaurre de detenerlo, pero... Adrián le pegó demasido fuerte y aunque acertó la trayectoria, no pudo detenerlo.

Desde ese momento, no se vio prácticamente nada más. Al Burgos, líder con 16 puntos y con decenas de seguidores ayer en la grada, le bastaba. Y al Sanse, en cambio, le faltaba llegar al área. Lapeña lo intentó con un flojo remate, pero no tuvo fortuna y la racha del Sanse, que acumula nueve puntos, se cortó. Al Burgos, en cambio, todo le marcha de maravilla y con poco demuestra que es capaz de sacar mucho.

Hoy, turno del Real Unión

El que puede superar hoy al Sanse es el Real Unión. El equipo irundarra juega en Gal ante el Amorebieta, actualmente en puestos de descenso, en un encuentro que debería ganar si no quiere ver cómo poco a poco se le escapan los equipos de la parte alta. De ganar se metería de lleno en la pelea por el play-off, que a priori estará muy reñida este año.