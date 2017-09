Curiosidades Osama Vinladen, en la lista de la selección peruana sub15 Convocatoria de la selección nacional peruana sub15. / FPF Siempre sorprendentes, este tipo de nombres de personajes famosos es relativamente común en Sudamérica JULIÁN ALÍA Madrid Viernes, 29 septiembre 2017, 19:42

La Federación Peruana de Fútbol hizo pública este miércoles la convocatoria de 31 jugadores Sub15 que serán dirigidos por el técnico Edgar Texeira para disputar el próximo Campeonato Sudamericano en Argentina. Sobre los otros treinta, destaca uno en particular. Un miembro de las inferiores del club Unión Comercio. Osama Vinladen Jimenez López.

No es el típico caso de nombre gracioso o de apellidos extranjeros que allí tienen un significado que difiere bastante al de aquí. No pertenece a ese grupo de 'Putalovas', 'Mamonas', 'Perras' y 'Chochos' (los atletas Iveta Putalova, Patrícia Mamona, Athanasia Perra y Andrés Chocho), ni siquiera al de los Karamoko Cissé (futbolista del Bari italiano) o Sopita Tanasan (medalla de oro en halterofilia en los Juegos de Río), sino más bien al de los Michael Jackson Quiñónez Cabeza, Jim Morrison Varela, John Lennon Silva Santos, John Wayne Regis, Martin Luther King Morais Simões, Michael Jordan Contreras, Richard Nixon Quiñonéz Escobar e incluso Efmamjjasond Gonzales.

No se trata de apellidos heredados sin opción al rechazo, sino de nombres escogidos por los padres por iniciativa propia. Javi Márquez, quien ahora milita en el New York Cosmos estadounidense, le puso Modric a su hijo como una muestra de admiración al centrocampista croata del Real Madrid, como así parecen indicar los Michael Jackson, Jim Morrison o John Lennon sudamericanos. Caso distinto es el del juvenil colombiano del Atlético Nacional, Efmamjjasond Gonzales, cuyo origen no es otro que la letra inicial de cada uno de los meses del año.

«Le pregunté a mi papá (la razón por la que le puso el nombre) pero siempre evitó hablar del tema. Nunca me lo explicó» OSAMA VINLADEN

Pero, por lo general, los padres más innovadores optan por los ídolos. También la madre de Cristiano Ronaldo reconoció que el origen del nombre del futbolista portugués es el del expresidente norteamericano Reagan. Por ello sorprende, más todavía si cabe, que en un mundo que mengua en 'Adolfs y Caínes', aparezca un Osama Vinladen.

Echando la vista atrás, el joven peruano que nació después del atentado de las Torres Gemelas, debió soportar muchas bromas desde pequeño. «Los amigos se burlaban, pero yo lo tomaba con tranquilidad. Al principio me incomodoba, pero uno aprende a vivir con eso. Ahora me siento normal», dijo al diario peruano Depor. «Le pregunté a mi papá (la razón por la que le puso el nombre) pero siempre evitó hablar del tema. Nunca me lo explicó», detalla.