Fútbol La ONCE y la Federación Guipuzcoana de Fútbol unen sus suertes Juan Luis Larrea habla durante la presentación del cupón. / ONCE La ONCE ha presentado el cupón dedicado a la Federación Guipuzcoana de Fútbol debido a su centenario. El sorteo será el 28 de junio BEÑAT ARNAIZ Miércoles, 20 junio 2018, 12:28

La ONCE ha presentado el cupón dedicado a la Federación Guipuzcoana de Fútbol debido a su centenario. El sorteo se producirá el próximo 28 de junio.

5,5 millones de cupones serán comercializados en todo España y saldrán a la venta este jueves en los más de 20.000 agentes vendedores, en la web de la ONCE y en los establecimientos autorizados. En el acto de este miércoles han estado presentes Juan Carlos Andueza, delegado territorial de la ONCE en Euskadi; Miguel Ángel Aizpurua, director de la ONCE de San Sebastián y Juan Luis Larrea, presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Los tres han mostrado su satisfacción de que la Federación celebre su 100 aniversario junto a la ONCE, que también está de enhorabuena por los 80 años de historia que están cumpliendo.

Se ha destacado la labor que hacen ambas organizaciones de acercarse a la sociedad y ayudarla. «Agradecer a la ONCE por acordarse de nosotros», ha comentado Larrea, mientras que Andueza ha mostrado su ilusión por la comercialización de este cupón: «Cuando se nos hizo la petición nos pusimos manos a la obra y pusimos todo nuestro empeño, porque significa mucho que el logotipo de la Federación Guipuzcoana de Fútbol esté impreso en los cinco millones y medio de cupones por la labor que hacen en la sociedad».

1,5 euros

El cupón ordinario se podrá conseguir a partir del jueves abonando 1,5€, con 55 premios potenciales de 35.000€. Pagando 0,5€ más se podrá optar a La Paga, lo que implica ganar en caso de acierto 3.000€ al mes durante 25 años.

Está siendo un año con muchos premios en la delegación de Gipuzkoa de la ONCE, ya que repartió 17 millones de euros en el sorteo del Día de la Madre a una sola persona, con un total de 22 millones en el País Vasco. Además, hace unas semanas un cupón ordinario, el mismo que se ha presentado hoy y que se sorteará el próximo 28 de junio, fue premiado con 315.000€. Por lo tanto, no es mala época para probar suerte. Desde el jueves, cupón dedicado a la Federación Guipuzcoana de Fútbol para el sorteo del 28 de junio.