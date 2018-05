Selección española Yeray, «un ejemplo para todos» El central se muestra feliz por poder estar de nuevo con la absoluta tras vivir un año complicado por su enfermedad y la situación del Athletic RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 29 mayo 2018, 14:27

Yeray Álvarez no para de sonreír estos días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El lunes se incorporó con los mundialistas junto a otros seis futbolistas jóvenes (dos de ellos sus compañeros en el Athletic Unai Nuñez e Iñaki Williams, uno de sus mejores amigos y con quien comparte agente), que han sido reclutados por Julen Lopetegui para formar parte esta semana de la selección española pensando en el primero de los amistosos ante Suiza en Villarreal. El central del Athletic, que a primera hora de la mañana subía a sus redes una foto entrenando en el primer día de concentración, no oculta que está disfrutando de estos días de convivencia con el combinado nacional, algo que no es nuevo para él ya que hace justo un año estaba en la misma situación pero una recaída le obligó a perder la opción de debutar en la absoluta y sobre todo de jugar el Europeo sub 21 en Polonia. «Esto me lo tomo como un premio, no ha sido un año fácil en el Athletic, pero es verdad que tanto yo como Williams y Unai nos lo tomamos como un premio», dijo al rememorar la situación vivida hace 365 días, cuando la absoluta preparaba un encuentro ante Colombia en Murcia.

Ahora, tras recuperarse del cáncer y la llamada de Lopetegui, que durante el proceso siempre le mostró su apoyo tanto en público a través de las redes sociales como en privado, no oculta que lo sucedido ha sido especial para él. «Tanto para mi familia como para mí fue una noticia estupenda, nos llevamos una alegría enorme», reconoció antes de aprovechar para, con timidez, enviar un mensaje a todo el mundo que está en su situación. «A toda esa gente que pasa por lo mismo que yo, mensaje de ánimo y de fuerza que de esto se sale, que con mucho espíritu y fuerza puedes lograr lo que te propongas».

Sonrió mucho cuando Aspas le dejó responder si en el seno del vestuario se habla de que España es favorita en el Mundial. «Yo la verdad es que no les he escuchado hablar de eso, pero sí que creo que hay un equipo increíble y tienen opciones para hacer algo grande».

Sin pensar en el futuro

Yeray demostró virtudes de extremo para regatear la pregunta más comprometida: si una retirada definitiva de la selección española de Gerard Piqué le abre más la puerta de la absoluta en el futuro. «Una vez que llego aquí, más allá de la gente que se vaya a ir, intento disfrutar el día a día y aprender de mis compañeros. No sé lo que pasará más adelante, eso no lo sabemos. Lo que tendré que hacer es seguir trabajando para poder volver aquí».

Le pidieron una opinión sobre Iago Aspas, del que dijo es un «jugador de altísimo nivel y que es complicado pararlo» aunque no ha podido jugar con él, pero el celeste si que le dedicó muchos elogios. «El año pasado estaba con nosotros por estas fechas para un partido pero no pudo ser. Es un ejemplo de superación, no sólo del fútbol sino para todas las personas que lo sufren en la vida. Es un ejemplo a seguir para nosotros, una alegría que esté de nuevo jugando y además ha tenido premio a su tramo de final de temporada que le ha servido para estar aquí», decía el gallego mientras el vasco sonreía, tímido, como todos estos días. Está cómodo y muchos bromean, diciéndole como a sus compañeros vascos que han traído la lluvia hasta Las Rozas, donde las tormentas han dejado el césped rápido y las aceras encharcadas.